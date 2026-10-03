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Fudbalska reprezentacija Srbije u nedelju od 20.45 gostuje Holandiji u Ajndhovenu, u poslednjem meču aktuelnog prozora Lige nacija, a selektor Veljko Paunović poručio je da očekuje reakciju ekipe posle tri vezana poraza.

Orlovi su u dosadašnjem delu takmičenja izgubili od Grčke, Holandije i Nemačke, ali Paunović veruje da njegova ekipa može da popravi utisak:

1/5 Vidi galeriju Veljko Paunović konferencija za medije pred mečeve Lige nacija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

- Do sada nismo rezultatski ostvarili ono što smo želeli. Ali način da sve bude bolje jeste da probudiš kod sebe reakciju, da veruješ u sebe, saigrača, svog kapitena, golmana. Do sada nismo bili dovoljno ofanzivni, nismo bili dovoljno ‘veseli’, jer to fudbal zahteva od vas ukoliko želite rezultat - rekao je Paunović.

Selektor je posebno pohvalio odnos igrača prema radu tokom reprezentativnog okupljanja.

- Momci su sve ovo vreme zajedničkog boravka bili izuzetni, moram da pohvalim svaki trening. To su mnogo bitne, važne, jake stvari za sve nas - dodao je selektor Srbije.

Paunović očekuje da duel u Ajndhovenu bude nova prilika za „Orlove“, ali je istakao i značaj svakog nastupa u nacionalnom dresu.

- Svaki meč u dresu Srbije je kao finale, tako mora da se posmatra. Posle svega ovog mnogo mi je jasnije šta mogu da očekujem i šta možemo da vidimo u budućnosti - poručio je Paunović.

Srbija će tako pokušati da prekine negativan niz protiv Holandije i poslednji meč ovog okupljanja završi rezultatom koji bi donekle popravio utisak nakon tri poraza.

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