"Možda su bila tri minuta nakon 3:0 u kojima smo napravili veliku grešku i nekoliko puta lako izgubili loptu, ali ovo je bila predstava na visokom nivou svih 90 minuta. Od prvog do poslednjeg minuta, od svakoga ko je počeo do svakoga ko je ušao s klupe. Čestitam ekipi. Na gostujućem terenu, vrlo impresivno. Stvorili smo toliko prilika. Od početka smo bili tako fluidni. Sećam se da sam pogledao na sat i pomislio: "Vau, ovo su bila dobra prva tri minuta", rekao je Tuhel posle meča.