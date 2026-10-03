ENGLEZI RAZMONTIRALI HRVATE - TUHEL BEZ EUFORIJE: Ovo je bila predstava na visokom nivou
Fudbalska reprezentacija Engleske pobedila je u Rijeci selekciju Hrvatske sa ubedljivih 7:0, u utakmici trećeg kola Lige nacija A u Grupi 3.
Tomas Tuhel, selektor Engleske, oglasio se nakon ubedljivog trijumfa svog tima.
"Možda su bila tri minuta nakon 3:0 u kojima smo napravili veliku grešku i nekoliko puta lako izgubili loptu, ali ovo je bila predstava na visokom nivou svih 90 minuta. Od prvog do poslednjeg minuta, od svakoga ko je počeo do svakoga ko je ušao s klupe. Čestitam ekipi. Na gostujućem terenu, vrlo impresivno. Stvorili smo toliko prilika. Od početka smo bili tako fluidni. Sećam se da sam pogledao na sat i pomislio: "Vau, ovo su bila dobra prva tri minuta", rekao je Tuhel posle meča.
Hrvatska je doživela najteži poraz u svojoj istoriji. Dosadašnji negativni rekord Hrvatske bio je poraz od Španije od 0:6 u septembru 2018. godine.
Španija i Engleska imaju po šest bodova na vrhu tabele, Hrvatska ima tri, dok je Češka bez bodova.
U sledećem kolu Lige nacija, Engleska će dočekati Češku, dok će Hrvatska ugostiti Španiju. Te utakmice su na programu 6. novembra.