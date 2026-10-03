Engleski fudbaler Hari Kejn izjavio je, posle ubedljive pobede protiv Hrvatske u Ligi nacija, da se njegova ekipa osećala potpuno slobodno u igri i da je utakmica bila neverovatna od početka do kraja.
Fudbal
ENGLEZI ODUŠEVLJENI POSLE PONIŽENJA HRVATSKE! Kejn: Bilo je neverovatno od početka do kraja
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"Bilo je neverovatno od početka do kraja. Uoči utakmice smo puno puta ponovili da moramo i da želimo da odigramo pravih 90 minuta i to smo uspeli", rekao je Kejn, prenela je agencija Hina.
Fudbalska reprezentacija Engleske pobedila je u Rijeci selekciju Hrvatske sa ubedljivih 7:0, u utakmici trećeg kola Lige nacija A u Grupi 3.
Hrvatska - Engleska, 3. kolo Liga nacija Foto: Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Engleska je nanela Hrvatskoj najteži poraz u njenoj istoriji, a Kejn je postigao dva gola.
"Maksimalno smo dominirali, s loptom i bez nje. Fizički smo bili nadmoćni i vrlo slobodni u igri. Nametnuli smo pravi, svoj ritam i Hrvatska nije mogla da se nosi sa tim", naveo je Kejn.
(Beta)
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