Slušaj vest

"Bilo je neverovatno od početka do kraja. Uoči utakmice smo puno puta ponovili da moramo i da želimo da odigramo pravih 90 minuta i to smo uspeli", rekao je Kejn, prenela je agencija Hina.

Fudbalska reprezentacija Engleske pobedila je u Rijeci selekciju Hrvatske sa ubedljivih 7:0, u utakmici trećeg kola Lige nacija A u Grupi 3.

1/6 Vidi galeriju Hrvatska - Engleska, 3. kolo Liga nacija Foto: Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Engleska je nanela Hrvatskoj najteži poraz u njenoj istoriji, a Kejn je postigao dva gola.

"Maksimalno smo dominirali, s loptom i bez nje. Fizički smo bili nadmoćni i vrlo slobodni u igri. Nametnuli smo pravi, svoj ritam i Hrvatska nije mogla da se nosi sa tim", naveo je Kejn.

(Beta)