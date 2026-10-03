"PRVI PUT ZA 20 GODINA OSEĆAM SRAM" Luka Modrić posle istorijskog debakla osuo paljbu: Ovako prosipati ugled
Fudbalska reprezentacija Engleske pobedila je u Rijeci selekciju Hrvatske sa ubedljivih 7:0, u utakmici trećeg kola Lige nacija A u Grupi 3.
Kapiten Luka Modrić potuno otvoreno govorio je o meču posle debakla.
„Bez duela, agresivnosti, bez faula, bez zajedništva. Tu sam 20 godina i moram da kažem da prvi put osećam sram nakon utakmice. Može da se izgubi, oni su bolji, ali izgubiti na ovakav način i ovako prosipati ugled. Ovo je nedopustivo. Prvi put za 20 godina osećam baš sram“, rekao je, pa dodao:
„Ne treba upirati prstom jedni u druge, treba da budemo zajedno u ovome, kao i uvek do sada. Gubili smo utakmice velikim razlikama, ali osećaj nakon ovakve utakmice je potpuno drugačiji. Nikad se nisam ovako osećao. Izvinjavam se“, zaključio je Modrić.
Hrvatska je doživela najteži poraz u svojoj istoriji. Dosadašnji negativni rekord Hrvatske bio je poraz od Španije od 0:6 u septembru 2018. godine.
Španija i Engleska imaju po šest bodova na vrhu tabele, Hrvatska ima tri, dok je Češka bez bodova.
U sledećem kolu Lige nacija, Engleska će dočekati Češku, dok će Hrvatska ugostiti Španiju.