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Fudbalska reprezentacija Engleske pobedila je u Rijeci selekciju Hrvatske sa ubedljivih 7:0, u utakmici trećeg kola Lige nacija A u Grupi 3.

Kapiten Luka Modrić potuno otvoreno govorio je o meču posle debakla.

„Bez duela, agresivnosti, bez faula, bez zajedništva. Tu sam 20 godina i moram da kažem da prvi put osećam sram nakon utakmice. Može da se izgubi, oni su bolji, ali izgubiti na ovakav način i ovako prosipati ugled. Ovo je nedopustivo. Prvi put za 20 godina osećam baš sram“, rekao je, pa dodao:

„Ne treba upirati prstom jedni u druge, treba da budemo zajedno u ovome, kao i uvek do sada. Gubili smo utakmice velikim razlikama, ali osećaj nakon ovakve utakmice je potpuno drugačiji. Nikad se nisam ovako osećao. Izvinjavam se“, zaključio je Modrić.

1/6 Vidi galeriju Hrvatska - Engleska, 3. kolo Liga nacija Foto: Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hrvatska je doživela najteži poraz u svojoj istoriji. Dosadašnji negativni rekord Hrvatske bio je poraz od Španije od 0:6 u septembru 2018. godine.

Španija i Engleska imaju po šest bodova na vrhu tabele, Hrvatska ima tri, dok je Češka bez bodova.

U sledećem kolu Lige nacija, Engleska će dočekati Češku, dok će Hrvatska ugostiti Španiju.