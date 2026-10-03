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Fudbaleri Španije nastavili su savršen niz u Ligi nacija, pošto su u trećem kolu savladali Češku rezultatom 3:1, dok je Škotska u Skoplju bila bolja od Severne Makedonije sa 2:0.

Ekipa Luisa de la Fuentea tako je stigla do treće pobede u isto toliko utakmica i nastavila da drži maksimalan učinak. Lamin Jamal bio je jedan od igrača u centru pažnje u novom trijumfu Španije, koja je pokazala da i dalje igra u visokom ritmu.

Dok je Jamal slavio sa Španijom, drugačije raspoloženje bilo je u taboru Severne Makedonije. Škotska je slavila golovima Kirona Bouvija u šestom i Džona Mekgina iz penala u 70. minutu.

Meč je od početka do kraja pratio i Zvezdin fudbaler Matej Gaštarov, koji je bio na terenu u porazu svoje reprezentacije. Severna Makedonija tako ostaje bez ijednog osvojenog boda i zakucana je za dno tabele.

Škoti su završnicu odigrali sa desetoricom, pošto je Skot Meken isključen u 82. minutu, ali ni to nije promenilo ishod.

Dok Španija i Jamal nastavljaju pobednički put, Gaštarov i Severna Makedonija nalaze se u potpuno drugačijoj situaciji i čeka ih težak nastavak takmičenja.

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