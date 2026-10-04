– Pozdravljam vas sve u ime Crvene zvezde. Velika mi je čast što smo Bina i ja sa vama ovde. Najveći pozdrav za naše udruženje navijača Crvene zvezde iz Švajcarske. Tradicionalno smo se okupili, do sada sam učestvovao u svim manifestacijama koje ste organizovali, jer sam i emotivno vezan za Švajcarsku. Za one koji ne znaju, bio sam 12 godina u Servetu, gde sam radio i kao igrač i kao trener. Zato je Švajcarska, posle Srbije i Makedonije, takođe u mom srcu. Hvala vam što volite Zvezdu, ali kada pričamo o ljubavi prema Zvezdi, moramo da se setimo reči koje je izgovorio i napisao naš proslavljeni srpski glumac Ljuba Tadić. On je rekao da je ljubav prema Zvezdi satkana od radosti, sreće i euforije, ali isto tako od patnje, tuge i bola. Ovo rukovodstvo koje je na čelu Crvene zvezde 12 godina nam je poklonilo mnogo radosti. Možda i najuspešnije posle onog iz Barija, ali kada je u pitanju kontinuitet rezultata, mislim da je ovo rukovodstvo najbolje u istoriji Crvene zvezde. Obećavam vam da ćemo u narednom periodu, pošto je ova godina bila satkana, što bi rekao Ljuba, od tuge i bola, obećavam vam da ćemo sledeće godine da se vratimo na pravi put koji zaslužuje Crvena zvezda. Molim vas da damo podršku našem klubu da se vratimo na stare staze! Ko doprinosi tom uspehu? Vi, navijači! Vi vašom energijom i emocijom, kako na terenu tako i van terena, dajete doprinos, dajete vetar u leđa našim igračima kako bi ostvarivali uspehe. Zato vas molim, širite ljubav prema Zvezdi na vaše mlađe generacije, jer šta bi bila crkva bez vernika? Šta bi naša Zvezda bez vas, navijača, bez Delija? Želim vam ugodno veče, veselite se, uživajte u životu i neka živi naša Zvezda - rekao je Đurovski.