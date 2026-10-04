ARMIJA JE SVE BROJNIJA: Zvezdaši iz Švajcarske na okupu - održano treće crveno-belo veče!
- U Brigu je održano treće crveno-belo veče zvezdaša iz Švajcarske, uz oko 190 gostiju i prisustvo Boška Đurovskog i Dragiše Binića.
- Đurovski je poručio da navijači daju najveći doprinos Crvenoj zvezdi i pozvao ih da ljubav prema klubu prenose na mlađe generacije.
Klub navijača Crvene zvezde iz Švajcarske je u Brigu organizovao treće po redu crveno-belo veče, koje su uveličale i Zvezdine legende Boško Đurovski i Dragiša Binić.
Zvezdaši iz različitih delova Švajcarske okupili su se kako bi zajedno proveli veče u znaku voljenog kluba. Ovom prilikom bilo je prisutno oko 190 gostiju.
Kao što to običaj nalaže, crveno-bela manifestacija bila je ulepšana zvezdaškim pesmama i motivima našeg kluba, koji su bili uočljivi na svakom koraku. Sjajnu atmosferu i događaj uveličali su i legendarni igrači Crvene zvezde Boško Đurovski i Dragiša Binić, koji su svojim prisustvom obradovali brojne zvezdaše.
Posebno emotivnu poruku uputio je Boško Đurovski, koji je istakao značaj ovakvih okupljanja, ali i posebnu vezu koju ima sa Švajcarskom, gde je 12 godina radio kao igrač i trener.
– Pozdravljam vas sve u ime Crvene zvezde. Velika mi je čast što smo Bina i ja sa vama ovde. Najveći pozdrav za naše udruženje navijača Crvene zvezde iz Švajcarske. Tradicionalno smo se okupili, do sada sam učestvovao u svim manifestacijama koje ste organizovali, jer sam i emotivno vezan za Švajcarsku. Za one koji ne znaju, bio sam 12 godina u Servetu, gde sam radio i kao igrač i kao trener. Zato je Švajcarska, posle Srbije i Makedonije, takođe u mom srcu. Hvala vam što volite Zvezdu, ali kada pričamo o ljubavi prema Zvezdi, moramo da se setimo reči koje je izgovorio i napisao naš proslavljeni srpski glumac Ljuba Tadić. On je rekao da je ljubav prema Zvezdi satkana od radosti, sreće i euforije, ali isto tako od patnje, tuge i bola. Ovo rukovodstvo koje je na čelu Crvene zvezde 12 godina nam je poklonilo mnogo radosti. Možda i najuspešnije posle onog iz Barija, ali kada je u pitanju kontinuitet rezultata, mislim da je ovo rukovodstvo najbolje u istoriji Crvene zvezde. Obećavam vam da ćemo u narednom periodu, pošto je ova godina bila satkana, što bi rekao Ljuba, od tuge i bola, obećavam vam da ćemo sledeće godine da se vratimo na pravi put koji zaslužuje Crvena zvezda. Molim vas da damo podršku našem klubu da se vratimo na stare staze! Ko doprinosi tom uspehu? Vi, navijači! Vi vašom energijom i emocijom, kako na terenu tako i van terena, dajete doprinos, dajete vetar u leđa našim igračima kako bi ostvarivali uspehe. Zato vas molim, širite ljubav prema Zvezdi na vaše mlađe generacije, jer šta bi bila crkva bez vernika? Šta bi naša Zvezda bez vas, navijača, bez Delija? Želim vam ugodno veče, veselite se, uživajte u životu i neka živi naša Zvezda - rekao je Đurovski.
Udruženje navijača Crvene zvezde iz Švajcarske postoji već pet godina.
– Ovo je treći put da organizujemo crveno-belo veče za naše članove i njihove porodice, kao i ljude iz kluba. Drago mi je da možemo da ih ugostimo i da organizujemo nešto naše. Skupljamo se jer volimo Zvezdu i pokušavamo na sve načine da okupimo što veći broj članova i da dolazimo na utakmice kako bismo bodrili ekipu. Trenutno je 170 ljudi iz Švajcarske učlanjeno u Fudbalski klub Crvena zvezda, a večeras imamo oko 190 gostiju – rekao je jedan od organizatora, Nebojša Veličković.