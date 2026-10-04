HOLANDIJA - SRBIJA: Paunović šokirao izborom napadača! Ovo niko nije očekivao! Crta se bunker "Orlova"
Fudbalska reprezentacija Srbije u utakmici četvrong kola grupe A2 u Ligi nacija gostuje Holandiji.
Sedam izmena u odnosu na Nemačku, Cvetković u špicu, Gudelj štoper
Selektor Srbije Veljko Paunoviić za svaku utakmicu je pravio izmene u timu, a ni ovog puta nije izneverio očekivanja. U odnosu na utakmicu protiv Nemačke, odigranu pre tri dana, napravio je sedam izmena.
Na gol se vratio Vanja Milinković-Savić.
U odbrani su petorica, dva beka i tri štopera, a ispred četvorica veznih Lukić, Stanković, Samardžić i Tadić.
Najistureniji je mladi Mihajlo Cvetković.
U odnosu na Minhen,
Tabela
Standings provided by Sofascore
Očekivani sastavi
HOLANDIJA - SRBIJA
Stadion: Filips, Ajndhoven
Sudija: Doratas Rumšas (Litvanija)
HOLANDIJA: HOLANDIJA: Verbrugen - Damfris, Van Dajk, Kopmajners, Van de Ven - Gravenberh, Verman, Rejnders - Samervil, Merdink, Lang. Trener: Ćavi Ernandes
SRBIJA: SRBIJA: V. Milinković-Savić - Nedeljković, Stefan Gudelj, Babić, Pavlović, Terzić - Lukić, Stanković, Tadić, Samardžić - Cvetković. Trener: Veljko Paunović.
Holandija, klupa: Refs, Fleken, Frimpong, Hato, Ake, Timber, Cikze, Van Bomel, Timber, Til, Tejlor, Zehijel.
Srbija, klupa: Rosić, Stanković, Mimović, Maksimović, Nemanja Gudelj, Jović, Joveljić, Kostić, Simić, Živković, Eraković, Dragojević.