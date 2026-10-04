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19:36

Sedam izmena u odnosu na Nemačku, Cvetković u špicu, Gudelj štoper

Selektor Srbije Veljko Paunoviić za svaku utakmicu je pravio izmene u timu, a ni ovog puta nije izneverio očekivanja. U odnosu na utakmicu protiv Nemačke, odigranu pre tri dana, napravio je sedam izmena.

Na gol se vratio Vanja Milinković-Savić.

U odbrani su petorica, dva beka i tri štopera, a ispred četvorica veznih Lukić, Stanković, Samardžić i Tadić.

Najistureniji je mladi Mihajlo Cvetković.

U odnosu na Minhen, 

19:06

Paunovićevih 11, da li će opet da iznenadi?

Ne propustiteFudbalPAUNOVIĆEVIH 11 ZA HOLANDIJU! SRPSKI SELEKTOR BI OPET MOGAO DA IZNENADI: Promena na golu, a možda i u svim linijama tima! Ko ulazi, a ko ispada?
Veljko Paunović

19:05

Gde pratiti utakmicu?

Ne propustiteFudbalTEŠKO GOSTOVANJE! Evo gde možete gledati uživo prenos utakmice Holandija - Srbija!
Fudbalska reprezentacija Srbije, Fudbalska reprezentacija Nemačke, Liga nacija

18:46

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15:24

Očekivani sastavi

HOLANDIJA - SRBIJA

Stadion: Filips, Ajndhoven

Sudija: Doratas Rumšas (Litvanija)

HOLANDIJA: HOLANDIJA: Verbrugen - Damfris, Van Dajk, Kopmajners, Van de Ven - Gravenberh, Verman, Rejnders - Samervil, Merdink, Lang. Trener: Ćavi Ernandes

SRBIJA: SRBIJA: V. Milinković-Savić - Nedeljković, Stefan Gudelj, Babić, Pavlović, Terzić - Lukić, Stanković, Tadić, Samardžić - Cvetković. Trener: Veljko Paunović.

Holandija, klupa: Refs, Fleken, Frimpong, Hato, Ake, Timber, Cikze, Van Bomel, Timber, Til, Tejlor, Zehijel.

Srbija, klupa: Rosić, Stanković, Mimović, Maksimović, Nemanja Gudelj, Jović, Joveljić, Kostić, Simić, Živković, Eraković, Dragojević.