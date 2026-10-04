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Bibars Natho otkrio je da je imao ozbiljne planove da nakon završetka igračke karijere ostane u Partizanu i postane sportski direktor crno-belih.

Nekadašnji kapiten Partizana imao je ideju da svoju karijeru nastavi upravo u Humskoj, ali ne više kao fudbaler, već u jednoj od najvažnijih funkcija u klubu.

Bibars Natho Foto: Starsport

- Ja sam državljanin Srbije. Plan je bio da odmah nakon završetka igračke karijere počnem da radim u Partizanu i da u bliskoj budućnosti postanem sportski direktor. Stvari su se promenile pred kraj sezone, promenili su se ljudi koji donose odluke i nisam mislio da ću dobiti dovoljno ovlašćenja i uticaja da mogu da iznesem svoje mišljenje - rekao je Natho za "Sport 5".

Iz njegovih reči jasno je da je postojala želja da ostane deo Partizana, ali da se situacija u klubu promenila pred kraj njegove igračke karijere. Natho nije želeo da prihvati ulogu u kojoj ne bi imao dovoljno prostora da utiče na sportske odluke.

Iako je završio igračku karijeru, njegova veza sa Partizanom očigledno nije prestala, a ostaje pitanje da li bi se u budućnosti mogao vratiti u Humsku u nekoj od rukovodećih uloga.

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Oproštaj Bibrasa Natha od Partizana Izvor: TV Arena sport