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Defanzivac Mančester sitija Riko Luis priključen je reprezentaciji Engleske pred utakmicu Lige nacija protiv Češke, koja je na programu u utorak, preneo je Skaj Sport.

1/6 Vidi galeriju Hrvatska - Engleska, 3. kolo Liga nacija Foto: Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Luis je prethodno nastupao za mladu reprezentaciju Engleske, koja je u petak remizirala sa Slovenijom 0:0 i tako izborila plasman na Evropsko prvenstvo za igrače do 21 godine 2027.

Dvadesetjednogodišnji Luis do sada je upisao pet nastupa za seniorsku reprezentaciju Engleske. Poslednji put igrao je u novembru 2024. godine, kada je proveo svih 90 minuta na terenu u pobedi Engleske nad Grčkom 3:0.

Luis će se sada staviti na raspolaganje selektoru Tomasu Tuhelu za predstojeći duel sa Češkom u Ligi nacija.