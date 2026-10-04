Slušaj vest

U taboru reprezentacije Poljske vrlo su nezadovoljni zbog loše podloge na kojoj će igrati protiv Bosne i Hercegovine meč Lige nacija.

1/5 Vidi galeriju Foto galerija iz Zenice Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia, LUDVIG THUNMAN / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

I nije prvi put da neki gostujući tim ima zamerke na stanje terena na ovom stadionu.

Inače, konferencija za medije reprezentacije Poljske uoči okršaja protiv Bosne i Hercegovine kasnila je oko 15 minuta jer je selektor Jan Urban odmah po dolasku na stadion izašao je na teren kako bi lično proverio stanje terena. A ono što je video nimalo mu se nije dopalo.

Poljaci su bili ogorčeni stanjem zeničkog travnjaka. Urban, koji je pred novinare izašao u društvu golmana Marcina Bułke, nije skrivao razočaranje uslovima koji očekuju njegovu ekipu.

"Teren je u jako lošem stanju. Čini mi se da je malo toga urađeno od poslednje utakmice ili treninga. Nadam se da je to zbog izbora koji se u nedelju održavaju u BiH. Do utakmice ima još malo vremena, možda stignu nešto popraviti", poručio je Urban.

Poljski selektor je posebno naglasio da bi ovakva podloga mogla uzrokovati i povrede igrača.

"Postoje velika udubljenja i rupe koje su doslovno opasne. Ako noga krivo stane, vrlo lako se može izvrnuti zglob", upozorio je poljski kormilar.

Dok je selektor pokušavao ostati diplomatičan, članovi poljske delegacije i novinari koji prate reprezentaciju nisu birali reči. Mediji u Poljskoj prenose da je jedan od članova stručnog štaba otvoreno prokomentarisao: "Ovo je pašnjak za ispašu krava".

Kako piše portal Sport.pl, stanje travnjaka u Zenici zaista zabrinjava. Na terenu je vidljivo mnoštvo neravnina i rupa koje, naročito pri sprintu, predstavljaju rizik za fudbalera oba tima, a o uticaju na samu tečnost i kvalitet igre da se i ne govori.

Duel u Zenici biće za Poljsku četvrti i poslednji u ovom reprezentativnom okupljanju. Urbanov tim je ovu reprezentativnu akciju otvorio remijem upravo protiv BiH (0:0), potom je poražen na gostovanju u Švedskoj (1:3), dok je u petak u Varšavi deklasirao Rumuniju rezultatom 6:0.

Meč se igra u ponedeljak od 20. 45 časova.