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Fudbalske reprezentacije tzv. Kosova i Austrije odigrale su nerešeno 1:1 (0:0) u utakmici 4. kola grupe B3 Lige nacija.

Ekipu iz Prištine u vođstvo je doveo Fisnik Aslani u 70. minutu, da bi bod gostima doneo Kristof Lang u 85. minutu na asistenciju Saše Kalajdžića.

1/7 Vidi galeriju Saša Kalajdžić daje gol na meču Alžir - Austrija Foto: Andrew Surma / Sipa USA / Profimedia, Juan Mabromata / AFP / Profimedia

"Srpski div", kako zovu Kalajdžića, sjajno je reagovao na ubacivanje iz auta i uposlio Langa koji je poslao loptu u mrežu.

Bio je ovo gol koji Austriji širom otvara vrata plasmana u A diviziju Lige nacija.