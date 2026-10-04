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Fudbalske reprezentacije tzv. Kosova i Austrije odigrale su nerešeno 1:1 (0:0) u utakmici 4. kola grupe B3 Lige nacija.

Ekipu iz Prištine u vođstvo je doveo Fisnik Aslani u 70. minutu, da bi bod gostima doneo Kristof Lang u 85. minutu na asistenciju Saše Kalajdžića.

Saša Kalajdžić daje gol na meču Alžir - Austrija Foto: Andrew Surma / Sipa USA / Profimedia, Juan Mabromata / AFP / Profimedia

 "Srpski div", kako zovu Kalajdžića, sjajno je reagovao na ubacivanje iz auta i uposlio Langa koji je poslao loptu u mrežu.

Bio je ovo gol koji Austriji širom otvara vrata plasmana u A diviziju Lige nacija.

Austrija sada vodi dva kola pre kraja sa osam bodova, dok tim iz južne srpske pokrajine sada ima tri boda manje. Treća je Republika Irska sa četiri boda i utakmicom manje, a na začelju je Izrael sa bodom i utakmicom manje.

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