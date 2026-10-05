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Vladimir Jugović novi je sportski direktor novosadskog kluba, potvrđeno je iz Vojvodine.

Proslavljeni srpski fudbaler tako preuzima jednu od najvažnijih funkcija u sportskom sektoru "stare dame".

Jugović je do sada bio deo klupske strukture kao savetnik predsednika Dragoljuba Zbiljića za sportska pitanja, a sada je dobio još veću odgovornost.

Vladimir Jugović Foto: Fss

Njegov posao biće da zajedno sa rukovodstvom kreira sportsku politiku kluba, učestvuje u selekciji i dovođenju igrača, ali i da vodi računa o razvoju mladih fudbalera i njihovom priključivanju prvom timu.

Poseban akcenat biće na omladinskoj školi i povezivanju svih segmenata sportskog sektora.

A kada se pogleda Jugovićeva biografija, jasno je da Vojvodina dobija čoveka sa ogromnim iskustvom sa najveće evropske scene.

Jugović je sa Crvenom zvezdom 1991. godine osvojio Kup evropskih šampiona, a potom i Interkontinentalni kup. Upravo je u finalu protiv Kolo-Koloa postigao dva gola.

Posle toga usledio je veliki evropski put.

Sampdorija, Juventus, Lacio, Atletiko Madrid, Inter i Monako - Jugović je tokom karijere nosio dres nekih od najvećih klubova kontinenta.

Sa Juventusom je 1996. godine ponovo stigao do krova Evrope. "Stara dama" je osvojila Ligu šampiona, a Jugović je bio jedan od junaka finala protiv Ajaksa - upravo je on realizovao odlučujući penal u penal-seriji.

U istoj godini osvojio je i Interkontinentalni kup i UEFA Superkup.

U bogatoj kolekciji trofeja ima i tri titule prvaka Jugoslavije, titulu prvaka Italije i dva Kupa Italije.

Sada će sve to iskustvo staviti u službu Vojvodine.

Iz novosadskog kluba poručuju da Jugović treba da bude važna karika u daljem razvoju sportskog sektora i afirmaciji mladih igrača.

"Njegovo veliko međunarodno iskustvo sada je stavio na raspolaganje Vojvodini", navodi se u saopštenju kluba.

Zvanična promocija Vladimira Jugovića na funkciji sportskog direktora biće održana u sredu od 12 časova u Sportskom centru "Vujadin Boškov", uz prisustvo medija.

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