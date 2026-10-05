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Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Tomas Tuhel stao je u odbranu načina na koji se vodi računa o igračima tokom reprezentativnih okupljanja, nakon što su Ezri Konsa i Aleks Skot zbog povreda napustili nacionalni tim.

Konsa je, prema Tuhelovim rečima, u reprezentativni kamp stigao sa određenim problemom, a potom je zadobio još jednu povredu. Obojica će propustiti utakmicu protiv Češke u utorak, poslednju za Englesku u ovom produženom reprezentativnom terminu.

1/6 Vidi galeriju Hrvatska - Engleska, 3. kolo Liga nacija Foto: Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Mogu samo da uverim sve da brinemo o njima na najbolji mogući način i da su zdravlje i dobrobit igrača naš apsolutni prioritet", rekao je Tuhel.

"Igrači su dve i po nedelje naši igrači. Kao što verujemo klubovima da im je zdravlje fudbalera na prvom mestu, tako i klubovi moraju da veruju nama da i mi zdravlje igrača stavljamo na prvo mesto", dodao je on.

Tuhel je naveo da na povećan rizik od povreda mogu da utiču različiti faktori tokom reprezentativnih okupljanja, poput drugačijeg načina i termina treninga, različitih terena, putovanja, promena pozicija i stilova igre.

"To je jednostavno priroda stvari. Novi stil treninga, možda drugačiji termini, različiti tereni, mnogo putovanja, različite pozicije i drugačiji stil igre. Sve to povećava rizik od povrede", rekao je selektor Engleske.

Kada je reč o Skotu, Tuhel je istakao da je fudbaler tokom utakmice protiv Hrvatske osećao blagu nelagodnost, ali da nije želeo da bude zamenjen. Prema njegovim rečima, Skot se posle utakmice, kao i narednog dana kada je obavljen pregled, nije osećao povređeno.

"Mogu potpuno da razumem što je Bornmut nezadovoljan i tužan jer je ostao bez važnog igrača. Mogu samo da kažem da od trenutka kada smo odlučili da igra, ni ja ni naš stručni tim nismo videli apsolutno nikakav rizik od povrede", rekao je Tuhel i dodao da je Skotov slučaj "izuzetak".

Konsa i Skot nisu jedini engleski reprezentativci koji su imali problema sa povredama tokom ovog okupljanja. Prethodno je zbog povrede iz reprezentacije morao da ode i fudbaler Mančester sitija Niko O'Rajli, dok su Tino Livramento, Kobi Majnu, Kol Palmer, Markus Rašford i Deklan Rajs otpali još pre okupljanja.

Jedini potpuno spreman i dostupan kapiten Engleske Hari Kejn mogao bi protiv Češke da odigra 125. utakmicu za reprezentaciju i tako se izjednači sa dosadašnjim rekorderom po broju nastupa, bivšim golmanom Piterom Šiltonom.