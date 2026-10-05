Slušaj vest

Selektor Srbije Veljko Paunović neće moći sa klupe da vodi reprezentaciju u narednoj utakmici Lige nacija, 13. novembra protiv Nemačke na domaćem terenu. Zbog žutih kartona dobijenih na mečevima protiv Nemačke i Holandije, očekuje ga suspenzija od jedne utakmice.

Paunović je izrazio žaljenje što u tako važnom susretu neće biti uz ekipu u tehničkom prostoru, ali i potrebu da pojasni okolnosti u kojima je dobio javnu opomenu u Ajndhovenu.

1/13 Vidi galeriju Holandija - Srbija, Liga nacija 4.10.2026 Foto: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Mario Hommes / DeFodi Images / Profimedia

"Posle jednog starta nad Gudeljom povikao sam svojim igračima da nastave da trče i da osvoje tu 'drugu' loptu. Moji povici bili su upućeni njima, a ne sudiji. Arbitar je to pogrešno razumeo i pokazao mi žuti karton. Moja burna reakcija i bacanje trenerke usledili su tek nakon toga, kada sam shvatio da zbog druge opomene neću moći da budem uz ekipu na klupi u važnom duelu protiv Nemačke“, objasnio je Paunović.

Nezadovoljstvo selektora izazvali su i drugi detalji tokom susreta. Pre svega, četvrti sudija je svojim položajem uz tehnički prostor u pojedinim trenucima zaklanjao Paunoviću pogled na teren i otežavao mu praćenje igre.

Dodatnu nervozu izazvala je situacija na poluvremenu. Sudija je nepotrebnim zviždukom na vratima svlačionice Srbije pozvao naše reprezentativce da izađu na teren, iako su već bili spremni za početak drugog poluvremena. Istovremeno, fudbalere Holandije, koji su još bili u svojoj svlačionici, nije opominjao niti požurivao da izađu. Takvo postupanje razljutilo je Paunovića i članove njegovog stručnog štaba, koji su smatrali da se prema ekipama ne primenjuje isti kriterijum.

Selektor Srbije je odmah posle utakmice ukazao na ono što je ocenio kao dvostruke aršine u postupanju sudija, naglasivši da su oni neprihvatljivi na ovom nivou takmicenja.

Inace, zbog dva žuta kartona, utakmicu protiv Nemačke propustiće i reprezentativci Saša Lukić i Nemanja Maksimović.