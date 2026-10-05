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Fudbaleri Italije savladali su Tursku sa 3:1 u meču 4. kola Lige nacija.

Domaćini su poveli u 26. minutu golom Đanluke Skamake, ali su Turci do izjednačenja stigli preko Arala Simsira u 61. minutu.

1/14 Vidi galeriju Liga nacija 2026 Foto: Luis Loureiro / imago sportfotodienst / Profimedia, HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia

"Azuri" su do novog vođstva stigli golom Rikarda Kalafjorija tri minuta kasnije, a pobedu je "overio" Frančesko Espozito u 87. minutu.

Italija je sada druga na tabeli sa sedam bodova, tri manje od vodeće Francuske, a jednim više u odnosu na Belgiju.

Turska je poslednja bez bodova.

Utakmica odigrana u Bolonji ima veliki značaj i za reprezentaciju Srbije.

Poznato je da će dve najlošije od četiri poslednjeplasirane ekipe iz divizije A ispasti u niži rang, dok će druge dve u dodatni baraž.

Srbija je gotovo sigurno ta koja će na kraju takmičenja biti četvrta u svojoj grupi, pa će se meriti svaki bod, a velika verovatnoća i svaki gol radi opstanka.

Tim Veljka Paunovića dva kola pre kraja ima gol razliku minus pet (3:8).

U istoj situaciji je Češka, koja ima jedan dati i jedan primljeni gol manje, ali i utakmicu manje. Česi u utorak igraju sa Engleskom u gostima, pa bi našem timu odgovarala što ubedljivija pobeda domaćina.

Turska posle poraza u Bolonji ima gol razliku 2:11, odnosno minus devet i trenutno je u najlošijoj poziciji.

Do kraja takmičenja Turska dočekuje Belgiju, a potom gostuje Francuskoj. Češka ima gostovanje Engleskoj i Hrvatskoj, a dočekuje Španiju.

Srbija dočekuje Nemačku i gostuje Grčkoj.

U četvrtoj grupi trenutno poslednjeplasirana ekipa ima tri osvojena boda, te je u mnogo boljoj situaciji od ove tri selekcije koje su na začelju bez bodova.