Italija je savladala Tursku rezultatom 3:1 u Ligi nacija, ostvarivši drugu uzastopnu pobedu nad istim rivalom.
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ITALIJA NE STAJE: "Azuri" ponovo razbili Tursku i nastavili pohod kroz Ligu nacija!
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Fudbalska reprezentacija Italije savladala je Tursku rezultatom 3:1 u Bolonji, u četvrtom kolu Lige nacija, i upisala drugu uzastopnu pobedu nad istim rivalom.
"Azuri" su poveli u 26. minutu preko Đanluke Skamake, dok je Turska izjednačila početkom drugog poluvremena preko Arala Šimšira.
Italija je brzo vratila prednost, pošto je Rikardo Kalafiori u 64. minutu pogodio glavom nakon prekida. Konačan rezultat postavio je Pio Espozito tri minuta pre kraja.
Italija sada ima dve pobede, remi i poraz, nakon što je prethodno savladala Tursku sa 4:1, odigrala 1:1 protiv Francuske i izgubila od Belgije.
"Azuri" će u novembru igrati protiv Belgije u gostima, a zatim dočekati Francusku.
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