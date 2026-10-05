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Fudbalska reprezentacija Italije savladala je Tursku rezultatom 3:1 u Bolonji, u četvrtom kolu Lige nacija, i upisala drugu uzastopnu pobedu nad istim rivalom.

"Azuri" su poveli u 26. minutu preko Đanluke Skamake, dok je Turska izjednačila početkom drugog poluvremena preko Arala Šimšira.

Italija je brzo vratila prednost, pošto je Rikardo Kalafiori u 64. minutu pogodio glavom nakon prekida. Konačan rezultat postavio je Pio Espozito tri minuta pre kraja.

Italija sada ima dve pobede, remi i poraz, nakon što je prethodno savladala Tursku sa 4:1, odigrala 1:1 protiv Francuske i izgubila od Belgije.

"Azuri" će u novembru igrati protiv Belgije u gostima, a zatim dočekati Francusku.

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