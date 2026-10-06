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Svega jedna pobeda i pet od mogućih 12 bodova u prva četiri kola Lige nacija uticali su da početni entuzijazam nemačke javnosti nakon dolaska Jirgena Klopa počne da opada.

Skromni bod iz dvomeča sa Grčkom u potpunosti je ogolio neuigranost "pancera", zbog čega nekadašnji reprezentativac, ali i bivši trener Partizana, Lotar Mateus nije skrivao razočaranje učinkom pod Klopovim vođstvom.

"Nismo zadovoljni, a Nemačka plaća cenu zbog ta 44 igrača. Sve u svemu, bilo je jasno da mnogi elementi njihove igre još nisu bili potpuno usklađeni. Nažalost, osvojeni bodovi nisu bili na zahtevanom nivou. Ne možemo biti zadovoljni osvojenim bodovima", izjavio je bivši nemački fudbaler, jasno kritikujući izdanje nacionalnog tima.

Jirgen Klop na klupi Nemačke Foto: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nemačka nakon četiri odigrana susreta zauzima treću poziciju u grupi, sa tri boda zaostatka za Holandijom i Grčkom, a priliku za popravni imaće u novembarskim duelima protiv Srbije i Holandije.

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Jirgen Klop izlazi na meč Nemačka Srbija na Alijanc areni u Minhenu Izvor: TV Arena sport