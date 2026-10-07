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Marko Arnautović je bio deo ekipe Žozea Murinja koja je 2010. godine u Madridu savladala Bajern 2:0 i kompletirala čuvenu triplu krunu.

Iako nije ulazio u igru u finalu, Austrijanac je bio među članovima tima koji su te večeri slavili jedan od najvećih uspeha u istoriji kluba.

A upravo tokom proslave je doživeo situaciju koju neće zaboraviti.

Hteo da slavi sa navijačima - završio na zemlji

Marko Arnautović je godinama kasnije ispričao kako je u jednom trenutku poželeo da se pridruži saigračima koji su slavili sa zastavama. Svoju zastavu je prethodno izgubio, pa je, kako kaže, želeo da pronađe način da i sam izgleda kao deo velikog slavlja.

U jednom trenutku primetio je navijače iza gola koji su ga dozivali. Bez mnogo razmišljanja je preskočio ogradu i ušao među njih, a problem je nastao kada je pokušao da se vrati na teren.

Pošto više nije imao akreditaciju oko vrata, a izgledao je kao bilo koji drugi navijač, pripadnici obezbeđenja nisu shvatili da se radi o fudbaleru.

1/9 Vidi galeriju Marko Arnautović na Mundijalu Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia, Juan Mabromata / AFP / Profimedia

Ubrzo je stigla policija, a Arnautović je ispričao da su ga policajci oborili na zemlju i zadržali, jer su verovali da je jedan od navijača koji je pokušao da uđe na teren. Tek kasnije je postalo jasno ko se zapravo našao ispred njih.

"Svi su imali zastavu, a ja sam svoju već bio izgubio. Pomislio sam da i ja hoću da izgledam dobro i trčim sa zastavom. U jednom trenutku ugledao sam navijače iza gola koji su počeli da me dozivaju. Potpuno van sebe preskočio sam ogradu među njih. Kada sam hteo da se vratim na teren, obezbeđenje je pomislilo da sam navijač. Dotrčala je policija, oborila me na zemlju i prikovala. Nisam imao akreditaciju oko vrata jer sam je verovatno negde bacio", ispričao je Arnautović prilikom gostovanja u lajv strimu nemačkog influensera Marlija.

Fudbaleru srpskog porekla je pomogao pomoćni trener Intera.

Bizarna situacija sa Balotelijem

To, međutim, nije bila jedina neobična priča koju je Arnautović ispričao iz te noći. Austrijanac je opisao i situaciju kod klupskog autobusa, gde je pokušao da uplaši italijanskog napadača Marija Balotelija.

Marko je primetio Italijana da sedi u autobusu i gleda u telefon i odmah je odlučio da ga uplaši, pa je snažno udario na staklo autobusa. To su videli policajci koji su odmah prišli, a pomoćni trener Intera je još jednom uspeo da skloni Arnautovića i praktično ga ugura u autobus.

dok su Interovi fudbaleri podizali pehar Lige šampiona, Arnautović je uspeo da se nađe u situaciji u kojoj je policija pomislila da je običan navijač.

I sve to samo zato što je želeo da slavi sa zastavom i navijačima svog kluba.

Za igrača koji je te noći bio deo istorijskog Intera, to je svakako jedna od najbizarnijih uspomena na finale Lige šampiona.

Deo Interove istorijske generacije

Arnautović je te sezone bio član Intera, koji je pod vođstvom Žozea Murinja osvojio praktično sve što je mogao.

Italijanski klub je prethodno osvojio Seriju A i Kup Italije, a trijumfom protiv Bajerna u Madridu je kompletirao istorijsku sezonu.

Dijego Milito bio je junak finala sa dva gola, dok je Inter stigao do treće titule prvaka Evrope u istoriji kluba.

Arnautović nije imao veliku minutažu, ali je bio deo ekipe koja je osvojila trostruku krunu.

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