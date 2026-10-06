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Jedno od senzacionalnih transfera minulog leta bilo je vezano za Real iz Madrida.

Madriđani su iskeširali neverovatnih 125 miliona evra, plus potencijalnih 15 miliona bonusa za mladog 19-godišnjeg reprezentativca Obale Slonovače Jana Diomandea.

Jan Diomande Foto: Cesar Cebolla / PRESSINPHOTO / imago sportfotodienst / Profimedia, Riquelve Nata/Sports Press / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dotadašnji fudbaler Lajpciga postao je tako najskuplji afrički fudbaler u istoriji.

Međutim, trener Žoze Murinjo ne koristi previše njegove usluge. Samo je jedan meč odigrao ceo, ukupno dva puta bio starter, a uglavnom je dobijao šansu u finišu mečeva.

Takav status mlade zvezde ne dopada se čelnicima kluba. Prema informacijama iz Španije, od Murinja je zatraženo da Diomande dobija više prostora.

Tu informaciju je objavio poznati španski novinar Horhe Pikon.

Ostaje da se vidi kako će Murinjo reagovati na ovaj pritisak, pošto nije navikao da mu se neko meša u posao.

Ipak, 125 miliona je previše datih para da bi fudbaler sedeo na klupi ili dobijao šansu na kašičicu.

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Real, Barselona, navijači, El klasiko, fudbal Izvor: Kurir