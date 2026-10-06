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Fudbalska reprezentacija Švajcarske pobedila je večeras na svom terenu u Lucernu selekciju Severne Makedonije 3:0, u utakmici četvrtog kola Grupe 1 "B" divizije Lige nacija.

Golove za Švajcarsku postigli su Fabijan Rider u 43, Žoan Manzambi u 74. i Dan Endoj u 81. minutu.

1/18 Vidi galeriju Liga nacija 2026 Foto: Luis Loureiro / imago sportfotodienst / Profimedia, HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia

U drugom meču četvrtog kola Grupe 2, reprezentacija Slovenije je na gostujućem terenu u Glazgovu pobedila selekciju Škotske 2:1.

Prednost Škotskoj doneo je Rajan Kristi golom u 31. minutu, a izjednačenje Sloveniji Aljoša Matko pogotkom u 56. minutu.

Pobedonosan gol za Sloveniju postigao je Danijel Šturm u 71. minutu.

Švajcarska je prva na tabeli Grupe 1 sa 12 bodova. Slovenija se nalazi na drugoj poziciji sa sedam bodova, Škotska je treća sa četiri boda, dok Severna Makedonija zauzima poslednje, četvrto mesto bez osvojenog boda.

Reprezentacija Švajcarske će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Slovenije, dok će Škotska dočekati Severnu Makedoniju.

U utakmicama četvrtog kola Grupe 1 "C" divizije, Albanija je na svom terenu u Tirani pobedila San Marino 2:1, dok je Belorusija kao domaćin u Budimpešti savladala Finsku 1:0.

Albanija je prva na tabeli Grupe 1 sa devet bodova. Po sedam bodova imaju drugoplasirana Belorusija i trećeplasirana Finska, dok San Marino zauzima poslednje, četvrto mesto bez osvojenog boda.

Albanija će u narednom kolu dočekati Finsku, dok će Belorusija igrati na gostujućem terenu protiv San Marina.

U mečevima četvrtog kola Grupe 3 "C" divizije, Kazahstan je na svom terenu u Astani odigrao nerešeno protiv Farskih Ostrva 2:2, dok je Slovačka na gostujućem terenu u Kišinjevu pobedila Moldaviju 4:0.

Slovačka je prva na tabeli Grupe 3 sa 10 bodova. Po četiri boda imaju drugoplasirana Farska Ostrva i trećeplasirana Moldavija, dok Kazahstan zauzima poslednje, četvrto mesto sa dva boda.

Reprezentacija Slovačke će u narednom kolu dočekati Farska Ostrva, dok će Moldavija biti domaćin protiv Kazahstana.

U utakmicama četvrtog kola Grupe 4 "C" divizije, Estonija je kao domaćin u Talinu odigrala nerešeno protiv Islanda 0:0, dok je Bugarska na gostujućem terenu pobedila Luksemburg 2:0.

Island je prvi na tabeli Grupe 4 sa osam bodova. Estonija se nalazi na drugoj poziciji sa šest bodova, Bugarska je treća sa četiri boda, dok Luksemburg zauzima poslednje, četvrto mesto sa tri boda.

Island će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Bugarske, dok će Luksemburg dočekati Estoniju.