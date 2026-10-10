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Fudbaleri Crvene zvezde sledećeg četvrtka gostovanjem u Luganu otvaraju igranje u grupnoj fazi Lige konferencije.

Crveno-beli dosad nisu igrali u ovom takmičenju UEFA, pošto su bili učesnici Lige šampiona i Lige Evrope.

Rukovodstvo FK Crvena zvezda - Marko Petrović, Mitar Mrkela, Zvezdan Terzić, Svetozar Mijailović i Marko Marin na žrebu u Monaku Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Lepa prilika

Liga konferencije je novo takmičenje, koje je pokrenula UEFA 2021. godine i dosad je pokazalo da pruža veliku priliku u evropskim okvirima manje moćnim klubovima da stignu do međunarodnog trofeja.

Ako se pogledaju vrednosti fudbalskih klubova koji će igrati grupnu fazu Lige konferencije, Crvena zvezda ima vrednost od oko 100 miliona evra i nalazi se među deset najvrednijih ekipa u takmičenju. Najveću vrednost u ovom momentu ima engleski Brajton, čiji se igrački kadar procenjuje na 603,5 miliona evra.

1/20 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - Larn (Drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona) Foto: Ilija Ilić

Ozbiljna konkurencija

Na navedenoj prestižnoj listi slede ga Atalanta (436,1), Monako (313,7), Ajaks (218.7), Frajburg (211,4), Trabzon (186,6), Braga (151,8), Panatinaikos (126,8), dok se Crvena zvezda s vrednošću od 98,6 miliona evra u ovom momentu nalazi na devetoj poziciji prestižne liste. Na desetoj poziciji je Midtjiland sa 76,7 miliona evra.

Lugano, prvi protivnik Crvene zvezde, vredi 45,23 miliona evra, zatim slede Kopenhagen (64,05), Eskalades (4,61), Gent (57,3), Saburtalo (9,53) i Trabzon (186,6).

Budućnost Crvene zvezde - Vasilije Kostov i Stefan Gudelj na beogradskom aerodromu Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Dobre nagrade

Sam ulazak u ligašku fazu Lige konferencije doneo je svakom od 36 klubova premiju od 3,17 miliona evra. Za svaku pobedu u ligaškoj fazi klub može da zaradi 400.000 evra, a za remi 133.000 evra.

Plasman među osam najboljih timova po završetku grupne faze donosi bonus od 400.000 evra, a između devetog i 16. mesta 200.000 evra. Ulaskom u baraž za osminu finala svaki klub će zaraditi još 200.000 evra, a plasmanom 800.000 evra.

UEFA Liga konferencije Grupna faza

Lugano - C. zvezda 15. oktobar 18.45 C. zvezda - Kopenhagen 22. oktobar 18.45 C. zvezda - Eskalades 5. novembar 18.45 Gent - C. zvezda 26. novembar 21.00 Saburtalo - C. zvezda 10. decembar 18.45 C. zvezda - Trabzon 17. decembar 21.00

Finale u Istanbulu

Dalje nagrade su sve vrednije. Ulazak u četvrtfinale donosi 1,3 miliona evra, polufinale 2,5 miliona evra, a finale cela četiri miliona evra. Onome ko osvoji Ligu konferencije posle utakmice na stadionu Bešiktaša u Istanbulu 2. juna, gde će biti igrano finale, pripašće još tri miliona evra.

To znači da samo od fiksnih nagrada i rezultata može da se nakupi više od 16 miliona evra, a na to se dodaju i sredstva iz UEFA sistema "value pillar" (vrednosni stub), koja zavise od tržišne vrednosti televizijskih prava zemlje i klupskog koeficijenta. UEFA za Konferencijsku ligu izdvaja ukupno 57 miliona evra za taj deo raspodele.

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