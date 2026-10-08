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Zlatna lopta godinama je mnogo više od obične nagrade za najboljeg fudbalera sveta.

Iza prestižnog trofeja vode se žestoke kampanje, lobira se, zovu novinari, ubeđuju glasači, a nekada stvari, prema svedočenju čoveka koji je decenijama bio u samom centru svega, odu i mnogo dalje.

Paskal Fere, nekadašnji glavni urednik "Frans Fudbala" i čovek koji je godinama bio zadužen za Zlatnu loptu, otvorio je vrata koja su dugo bila zatvorena. U knjizi "Skriveno lice Zlatne lopte", kao i u intervjuima povodom njenog objavljivanja, otkrio je niz neverovatnih detalja iz zakulisnog sveta najprestižnije individualne nagrade u fudbalu.

Koverta ostala na stolu

Fere je opisao susret sa agentom jednog nominovanog fudbalera.

Agent mu je, prema njegovim rečima, prvo predstavio kvalitete svog klijenta, a zatim ga direktno pitao da li bi mogao da "proda" njegovu kandidaturu članovima žirija.

Fere je odbio.

U jednom trenutku ustao je od stola kako bi se javio na telefon. Kada se vratio - agenta više nije bilo, ali je na stolu ostala koverta.

Fere je nije otvorio.

Uzeo ju je i odmah odneo na recepciju hotela. Ni danas, kako kaže, ne zna šta je bilo unutra.

Još bizarnije - istog agenta je kasnije ponovo sretao, ali mu ovaj nikada nije spomenuo kovertu.

Fudbaler kojeg je agent zastupao nikada nije osvojio Zlatnu loptu.

A Florentino? "Nikada me nije zvao"

Ime Florentina Pereza gotovo je neizbežno kada se govori o Real Madridu i Zlatnoj lopti.

Real je godinama imao svoje kandidate, od Kristijana Ronalda i Luke Modrića do Karima Benzeme i Vinisijusa Žuniora. Posebno je eksplodiralo 2024. godine, kada je madridski klub odlučio da bojkotuje ceremoniju nakon što je Vinisijus završio iza Rodrija. Delegacija Reala tada nije otputovala u Pariz.

Međutim, Fere tvrdi da Perez lično nikada nije pokušao da utiče na njega.

"Voli tu nagradu, ali mi nikada nije poslao poruku niti bilo šta indirektno nagovestio", prepričava Fere svoje iskustvo sa predsednikom Reala.

To, međutim, ne znači da oko Zlatne lopte nije bilo ozbiljnog lobiranja.

Ronaldovo okruženje nije ćutalo

Fere je govorio i o godinama velikog rivalstva Lionela Mesija i Kristijana Ronalda.

Prema njegovim rečima, iz Ronaldovog okruženja, a posebno iz Real Madrida, veoma dobro su znali kako da se bore za nagradu - naravno, u granicama dozvoljenog.

Upravo je taj period pokazao koliko je Zlatna lopta postala važna ne samo igračima već i klubovima, agentima i čitavim fudbalskim imperijama.

Modrić je zaplakao!

Jedna od najemotivnijih priča tiče se Luke Modrića.

Fere je upravo on bio taj koji je hrvatskom maestru javio da je osvojio Zlatnu loptu 2018. godine.

1/11 Vidi galeriju Luka Modrić u Realu Foto: Ruben Albarran/ZUMA Press Wire/S / Shutterstock Editorial / Profimedia, Damir SENCAR / AFP / Profimedia, Cesar Cebolla / PRESSINPHOTO / imago sportfotodienst / Profimedia

Modrić se najpre nije javio na telefon. Kada su konačno razgovarali, usledila je tišina, a onda su krenule suze.

"Zašto ja?", pitao je Modrić, prema Fereovom sećanju, potpuno savladan emocijama.

Obećao je da nikome neće otkriti vest pre ceremonije - čak ni supruzi.

Benzema bio hladan, Fere se zbunio

Ni poziv Karimu Benzemi 2022. godine nije prošao kao što je očekivao.

Fere je ostao iznenađen njegovom hladnom reakcijom, posebno jer je znao koliko je velika stvar osvojiti Zlatnu loptu.

Tek kasnije mu je Benzema objasnio da je u tom trenutku bio okružen ljudima i da je morao da pazi da ne oda tajnu.

Tako je nekadašnji čuvar najveće fudbalske tajne otkrio i drugu stranu cele priče - onu u kojoj pobednik već zna da je postao deo istorije, ali još ne sme da kaže ni reč.

Zlatna lopta kao "fabrika glasina"

Fere je svestan da će njegove priče izazvati buru.

Ali istovremeno upozorava da oko Zlatne lopte postoji ogroman broj glasina i netačnih priča.

Njegova knjiga zato ne govori samo o nameštanju, lobiranju i pritiscima, već i o tome koliko su slava, novac, ego i prestiž promenili odnos fudbalskog sveta prema nagradi.

I možda je upravo to najzanimljivije.

Jer iza glamurozne večeri, skupih odela i blještavog trofeja postoji svet u kojem se kandidature guraju, agenti lobiraju, klubovi ljute, a ponekad se na stolu pojavi i - misteriozna koverta.