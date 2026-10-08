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Akademija je svečano otvorena u hotelu „Fontana“ u Vrnjačkoj Banji, a njen početak rada predstavlja konkretan odgovor na problem nedostatka stručnih ljudi u fudbalskim sredinama, na koji je ukazivalo i rukovodstvo Fudbalskog saveza Srbije.

Projekat je nastao na inicijativu generalnog sekretara FSRZSDarka Bradonjića, uz podršku predsednika Nebojše Živanovića i Izvršnog odbora. Njegova vrednost ogleda se u ulaganju u ljude od čijeg rada zavise funkcionisanje klubova, organizacija utakmica i razvoj mladih igrača.

FSRZS
FSRZS Foto: fsrzs

Predsednik FSRZS Nebojša Živanović naglasio je da su sportski radnici nezaobilazan deo fudbala i da otvaranjem Akademije dobijaju priliku da sistematski stiču znanja potrebna za rad u klubovima i savezima. Prema njegovim rečima, uz datume koje pamtimo po velikim pobedama i potezima igrača, svoje mesto sada dobija i važan trenutak za ljude koji omogućavaju da fudbal funkcioniše.

„Istorija je ispisana“, poručio je Živanović.

O značaju ulaganja u kadrove govorio je i Bradonjić.

FSRZS
FSRZS Foto: fsrzs

„Razvoj fudbala nije moguć bez razvoja ljudi“, istakao je generalni sekretar FSRZS.

Kako je objasnio, izgradnja terena i unapređenje infrastrukture moraju da budu praćeni obrazovanjem kadrova. Klubovima su potrebni ljudi koji umeju da vode administraciju, primenjuju propise i komuniciraju sa igračima, roditeljima i javnošću. Upravo zato, FSRZS želi da kroz ovaj projekat doprinese razvoju fudbala i izvan same organizacije takmičenja.

FSRZS
FSRZS Foto: fsrzs

Program obuhvata pet modula i ukupno 40 časova. Polaznici će učiti o organizaciji takmičenja, disciplinskim pravilima, bezbednosti na utakmicama, registraciji i transferima igrača, Komеt sistemu i odnosima sa javnošću. Posebna pažnja biće posvećena bazičnom fudbalu i radu sa decom.

Bradonjić je naglasio da cilj nije puko upoznavanje sa pravilnicima. Ideja je da svaki polaznik po povratku u klub zna kako da postupi u konkretnoj situaciji, kome da se obrati, koju dokumentaciju da pripremi i koje rokove da ispoštuje.

„Želimo pitanja, diskusiju, konkretne primere iz prakse“, rekao je Bradonjić.

FSRZS
FSRZS Foto: fsrzs

Nastava će zato biti zasnovana na razmeni iskustava i rešavanju problema sa kojima se sportski radnici svakodnevno susreću. Predavači će svojim praktičnim znanjem pomoći polaznicima da steknu veću sigurnost i samostalnost u radu.

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„Fudbal su ljudi“, jedna je od ključnih Bradonjićevih poruka sa otvaranja.

Realizaciju projekta pomogla je UEFA kroz program bazičnog fudbala. Ambicija FSRZS je da Akademija postane trajno mesto obrazovanja i usavršavanja, čime bi ova inicijativa otvorila prostor za podizanje kvaliteta rada u čitavom srpskom fudbalu.