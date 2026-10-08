FOTOGRAFIJA SRBINA I HRVATA O KOJOJ BRUJI REGION! Nekad kapiteni Srbije i Hrvatske, a danas... Ovo je NAJSUROVIJA priča ikada - izvucite sami pouku!
- Fotografija iz 2015. prikazuje Jovana Vlalukina i Brunu Budalića kao kapitene Srbije i Hrvatske, tada velike nade omladinskog fudbala.
- Danas je Vlalukin član Železničara iz Inđije, dok Budalić igra za klubove nižih rangova hrvatskog fudbala.
Jedna fotografija iz 2015. godine danas izgleda potpuno drugačije.
Na njoj su dvojica dečaka, tada velikih nada srpskog i hrvatskog fudbala – Jovan Vlalukin i Bruno Budalić. Obojica su imali svega 16 godina, obojica su nosili kapitenske trake svojih reprezentacija i delovalo je da je pred njima blistava fudbalska budućnost.
Vlalukin je predvodio Srbiju, Budalić Hrvatsku.
Godine 2015. Srbija i Hrvatska sastale su se u dve prijateljske utakmice. U martu je Hrvatska slavila 2:1 u Zagrebu, dok je u junu u Staroj Pazovi bilo 0:0. U obe utakmice Vlalukin je bio kapiten Srbije, a Budalić Hrvatske.
Tada je sve izgledalo kao najava velikih karijera.
Ko su oni?
Budalić je bio jedan od stubova Hajdukove omladinske škole. Kao kapiten kadetske ekipe Hajduka stigao je i do profesionalnog ugovora sa splitskim klubom, a 2016. godine priključen je pripremama prvog tima. Hajduk ga je tada predstavljao kao mladog štopera i bočnog igrača koji je prošao sve uzrasne kategorije kluba i hrvatskih reprezentativnih selekcija.
I Vlalukin je krenuo putem koji je obećavao mnogo. Prošao je Partizanovu školu, igrao za Teleoptik, Metalac, letonski RFS i TSC, a stigao je čak i do seniorske reprezentacije Srbije, za koju je upisao dva nastupa.
Ali fudbal je često surov prema dečačkim snovima. Umesto velikih evropskih klubova, reprezentativnih poziva i reflektora najvećih stadiona, njihove karijere otišle su u potpuno drugom smeru.
A, onda - šok
Vlalukin je danas član Železničara iz Inđije, dok je Budalić poslednjih godina nastupao za klubove iz nižih rangova hrvatskog fudbala. Prema aktuelnim dostupnim podacima, Budalić je nakon Dugopolja, Uskoka i drugih klubova stigao do NK Omladinac iz Vranjica.
Zato se ova fotografija masovno šeriju i o njoj svi pričaju - nadamo se i izvlače pouke...
Dvojica kapitena, dve države, jedna fotografija i potpuno drugačiji nastavak priče.
Naravno, nije svaka fudbalska karijera završena sa 27 godina i nikada nije kasno za novi početak. Ali upravo zbog toga ova fotografija iz Stare Pazove toliko privlači pažnju – pokazuje koliko je put od velikog talenta do vrhunskog fudbalera dug, nepredvidiv i često surov.
A možda je najbolja opomena roditeljima koji u svojim klincima već sa 10 ili 12 godina vide novog Ronalda.
Jer sa jednom generacijom Srbije i Hrvatske, od svih velikih talenata, do A reprezentacije stigla su samo dvojica – Dejan Joveljić i Đorđe Jovanović iz Srbije, dok je put do vrha za većinu ostao samo san.