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Jedna fotografija iz 2015. godine danas izgleda potpuno drugačije.

Na njoj su dvojica dečaka, tada velikih nada srpskog i hrvatskog fudbala – Jovan Vlalukin i Bruno Budalić. Obojica su imali svega 16 godina, obojica su nosili kapitenske trake svojih reprezentacija i delovalo je da je pred njima blistava fudbalska budućnost.

Vlalukin je predvodio Srbiju, Budalić Hrvatsku.

Godine 2015. Srbija i Hrvatska sastale su se u dve prijateljske utakmice. U martu je Hrvatska slavila 2:1 u Zagrebu, dok je u junu u Staroj Pazovi bilo 0:0. U obe utakmice Vlalukin je bio kapiten Srbije, a Budalić Hrvatske.

Tada je sve izgledalo kao najava velikih karijera.

Ko su oni?

Budalić je bio jedan od stubova Hajdukove omladinske škole. Kao kapiten kadetske ekipe Hajduka stigao je i do profesionalnog ugovora sa splitskim klubom, a 2016. godine priključen je pripremama prvog tima. Hajduk ga je tada predstavljao kao mladog štopera i bočnog igrača koji je prošao sve uzrasne kategorije kluba i hrvatskih reprezentativnih selekcija.

1/5 Vidi galeriju Jovan Vlalukin Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

I Vlalukin je krenuo putem koji je obećavao mnogo. Prošao je Partizanovu školu, igrao za Teleoptik, Metalac, letonski RFS i TSC, a stigao je čak i do seniorske reprezentacije Srbije, za koju je upisao dva nastupa.

Ali fudbal je često surov prema dečačkim snovima. Umesto velikih evropskih klubova, reprezentativnih poziva i reflektora najvećih stadiona, njihove karijere otišle su u potpuno drugom smeru.

A, onda - šok

Vlalukin je danas član Železničara iz Inđije, dok je Budalić poslednjih godina nastupao za klubove iz nižih rangova hrvatskog fudbala. Prema aktuelnim dostupnim podacima, Budalić je nakon Dugopolja, Uskoka i drugih klubova stigao do NK Omladinac iz Vranjica.

Zato se ova fotografija masovno šeriju i o njoj svi pričaju - nadamo se i izvlače pouke...

Koliko je fudbal surov Foto: Starsport

Dvojica kapitena, dve države, jedna fotografija i potpuno drugačiji nastavak priče.

Naravno, nije svaka fudbalska karijera završena sa 27 godina i nikada nije kasno za novi početak. Ali upravo zbog toga ova fotografija iz Stare Pazove toliko privlači pažnju – pokazuje koliko je put od velikog talenta do vrhunskog fudbalera dug, nepredvidiv i često surov.

A možda je najbolja opomena roditeljima koji u svojim klincima već sa 10 ili 12 godina vide novog Ronalda.

Jer sa jednom generacijom Srbije i Hrvatske, od svih velikih talenata, do A reprezentacije stigla su samo dvojica – Dejan Joveljić i Đorđe Jovanović iz Srbije, dok je put do vrha za većinu ostao samo san.