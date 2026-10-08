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Hrvatska Kancelarija za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (USKOK) i policija sprovode veliku akciju u Čepinu kod Osijeka, u okviru koje je pretresena i kuća bivšeg hrvatskog reprezentativca Borne Barišića.

Akcija je pokrenuta zbog sumnje na zloupotrebu položaja, podstrekavanje i pranje novca. U fokusu istražitelja nalazi se sporna zamena zemljišta iz 2025. godine između opštine Čepin i kompanije "Albatros grupa", kojom je lokalna opština navodno oštećena za skoro pola miliona evra.

Nezvanično, istražitelji proveravaju navode o izvlačenju i pranju novca u okviru organizovane kriminalne grupe. Pored Barišića, pretresi se vrše i kod predsednika Uprave firme "Noky Security" Pera Dugandžića, kao i njegovih poslovnih partnera Dragana i Sandre Gavrić, piše Index.hr.

1/8 Vidi galeriju Borna Barišić Foto: Profimedia

Sumnja se da je Dugandžić uz njihovu pomoć izvlačio novac iz vukovarske firme "S. G. Transport". Istražiteljima su posebno sporne pozajmice koje je toj firmi navodno uplaćivao Borna Barišić.

Prema sumnjama policije, Dugandžić je fudbaleru na ruke davao gotovinu, koju mu je Barišić potom uplaćivao na račun firme, dok su u poslovnim knjigama te transakcije lažno prikazivali kao lične pozajmice. Reč je o dve uplate od po 30.000 evra, odnosno ukupno 60.000 evra.

Kurir sport / Index.hr