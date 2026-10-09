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Visoki funkcioneri klubova rekli su da su bili šokirani kada su čuli da je premijer rekao za Bi-Bi-Si (BBC) da bi bio "veoma zabrinut" ukoliko vlasnici Mančester sitija odluče da prodaju klub, nakon što je utvrđeno da je Siti prekršio finansijska pravila Premijer lige.

Kako saznaje BBC, oni su se zapitali šta je premijer želeo da postigne tim komentarima i naveli da su te izjave dovele Nezavisnog regulatora za fudbal u nezgodan položaj.

Bernam je pod sve većim pritiskom zbog svog odnosa sa vlasnicima Mančester sitija iz Abu Dabija tokom njegovog mandata na mestu gradonačelnika Velikog Mančestera.

Izvori BBC iz vrha klubova rekli su da su komentari "potpuno bizarni" i da su "u najboljem slučaju naivni, a u najgorem prilično manipulativni, što nikako ne ostavlja dobar utisak".

Drugi izvor ocenio ih je kao "nespretne", dok je još jedan rekao da ga je iznenadilo što je premijer "pogrešno rekao".

Čitav postupak u vezi sa optužbama protiv Mančester sitija nezavisan je od Premijer lige.

Nezavisna komisija je 2024. godine održala 42-dnevno saslušanje, koje je dovelo do odluke objavljene krajem septembra. ;Nezavisna komisija utvrdila je da je Siti sa nekoliko komercijalnih partnera sklapao "fiktivne ugovore" u okviru šeme za prikrivanje tajnog finansiranja u iznosu većem od 830 miliona funti.

Liga je u utorak potvrdila da je Siti proglašen krivim po svim optužbama koje se odnose na kršenje finansijskih pravila u periodu od sezone 2009/2010 do 2017/2018, kao i po svim osim jedne optužbe koja se odnosi na nesaradnju u istrazi.

Klub je od početka negirao bilo kakvu krivicu i tvrdi da ima neoborive dokaze o tome.

Siti se žalio, a o žalbi će odlučivati zasebno nezavisno žalbeno veće.

Na pitanje o mogućem mešanju u postupak nakon Bernamovih komentara, jedan od izvora iz klubova rekao je: "Svi bi bili donekle zabrinuti".

"Koliko, zavisilo bi od toga koliko značaja pridajete tom komentaru. ;Mislim da su svi zabrinuti. Jer niko za stolom nije naivan. Razumemo i geopolitičku situaciju. Razumemo i ulaganja koja su izvršili u našoj zemlji. Mislim da niko to ne može da ospori niti da kritikuje. Ali ovo je nešto drugo, ovo je sport, ovo je naša nacionalna igra", naveo je neimenovani izvor.

Drugi izvor iz jednog kluba rekao je da je nivo pažnje usmeren na Bernama sada toliki da smatraju da bi bilo kakvo mešanje bilo nemoguće.

Dominacija Mančester sitija u engleskom fudbalu u velikoj meri poklapa se i sa periodom ekonomskog rasta grada Mančestera, ali i sa Bernamovih devet godina na mestu gradonačelnika, od 2017. do početka ove godine.

1/6 Vidi galeriju Mančester junajted - Mančester siti 0:1 Foto: Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Kao gradonačelnik, Bernam je podržavao ulaganja iz zemalja Persijskog zaliva za podsticanje ekonomskog rasta Mančestera. Ta strategija počela je da se primenjuje još pre nego što je Bernam postao prvi neposredno izabrani gradonačelnik zajedničke uprave Velikog Mančestera.

Bez obzira na njegovu političku karijeru, postoje i dodatni osetljivi aspekti koji bi bili prisutni i kada bi na mestu premijera bio neko drugi, naveo je BBC.

Velika Britanija želi da razvija trgovinske odnose sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koji su važan diplomatski saveznik u regionu u vreme velikih nemira i ratova.

Kada je objavljeno da je Mančester siti proglašen krivim, izvršni direktor Premijer lige Ričard Masters rekao je da je klub sistematski kršio pravila Premijer lige gotovo čitavu deceniju.

Bernamovi komentari usledili su narednog dana.

Na pitanje o tome da li bi "brend Mančestera" mogao da pretrpi štetu, premijer je povukao paralelu sa ranijim slučajem u Premijer ligi koji je uključivao Everton, rekavši da i dalje "čvrsto smatra da taj klub nije bio fer tretiran".

Evertonu je nezavisna komisija oduzela 10 bodova zbog kršenja finansijskih pravila Premijer lige, a kazna je nakon žalbe smanjena na šest bodova.

Upitan da li ga brine mogućnost da vlasnici Mančester sitija sada prodaju klub, Bernam je rekao da bi bio veoma zabrinut ako bi se to dogodilo.

"Oni su bili ogroman partner u izgradnji modernog Mančestera i očigledno, u izgradnji Mančester sitija kao globalne sile kakva je danas. ;Zaista zahvaljujem Siti fudbalskoj grupaciji i širem vlasničkom krugu na novcu koji nisu ulagali samo u stadion Etihad i kompleks oko njega, već i u sam grad", n Premijer liga se među vladama različitih političkih opredeljenja smatra jednim od najvažnijih kulturnih izvoznih proizvoda zemlje, pa ministri žele da spreče da ovaj spor dugoročno naruši njen ugled.

Pored toga, činjenica da je ljubitelj fudbala predstavlja važan deo Bernamovog političkog identiteta.

On je vlasnik sezonske ulaznice za Everton i pre nego što je postao premijer govorio je da se nada da će nastaviti da sedi na svom uobičajenom mestu na stadionu. To, međutim, nije bilo moguće zbog bezbednosnih razloga, kao ni njegovom prethodniku na mestu premijera Kiru Starmeru, koji navija za Arsenal.

Bernam je prošlog meseca rekao da bi trebalo ukinuti zabranu konzumiranja alkohola na tribinama tokom fudbalskih utakmica, ali je ubrzo pojašnjeno da to zapravo nije vladina politika.