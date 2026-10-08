"TAKO SAM ČUO"! PROCURELA INFORMACIJA: Mančester siti će biti drakonski kažnjen
- Alan Brazil tvrdi da je iz dva izvora čuo da Mančester siti čeka drakonska kazna zbog kršenja finansijskog fer-pleja.
- Pominje se oduzimanje 60 bodova, uz mogućnost da kazna bude izrečena tek naredne sezone.
- Klub je proglašen krivim po svim tačkama optužnice, ali je žalba odložila početak postupka o sankcijama.
Poznati novinar Alan Brazil tvrdi da su mu dva različita izvora otkrila moguću kaznu Mančester sitiju zbog kršenja finansijskog fer-pleja.
"Građani" su proglašeni krivim po svim tačkama optužnice protiv njih, objavljeno je prošle nedelje.
Međutim, klub se žalio na presudu, što je odložilo početak ročišta o sankcijama.
Usred čekanja konačne informacije, legendarni voditelj "Talksporta", nagovestio je šta bi moglo da se dogodi.
Prema rečima bivšeg fudbalera, klubu sa "Etihada" preti brutalna kazna.
"Čujem da će biti oduzeto 60 poena, što će obradovati ljude, a ipak će dati Sitiju šansu za opstanak. Ne znam da li je to ove sezone. Ne vidim kako to može biti ove sezone zbog vremena. Kad to urade biće prekasno. Da li je to sledeće sezone?", rekao je Brazil.
Pravila Premijer lige nalažu da se žalbeni postupak održi u roku od 12 nedelja. Mora da traje najviše pet dana, a odluka se donosi u roku od 30 dana.
Kiran Megvajer, fudbalski finansijski stručnjak, smatra da bi ovakva odluka bila presedan.
Čelsi je svojevremeno dobio novčanu kaznu, dok su Notingem Forest, Everton i Lester prošli sa oduzimanjem bodova.