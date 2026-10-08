Slušaj vest

Poznati novinar Alan Brazil tvrdi da su mu dva različita izvora otkrila moguću kaznu Mančester sitiju zbog kršenja finansijskog fer-pleja.

"Građani" su proglašeni krivim po svim tačkama optužnice protiv njih, objavljeno je prošle nedelje.

1/5 Vidi galeriju Reprezentativci u dresu Sitija Foto: David Blunsden / imago sportfotodienst / Profimedia, PHIL OLDHAM/Colorsport/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia, Zac Goodwin / PA Images / Profimedia

Međutim, klub se žalio na presudu, što je odložilo početak ročišta o sankcijama.

Usred čekanja konačne informacije, legendarni voditelj "Talksporta", nagovestio je šta bi moglo da se dogodi.

Prema rečima bivšeg fudbalera, klubu sa "Etihada" preti brutalna kazna.

"Čujem da će biti oduzeto 60 poena, što će obradovati ljude, a ipak će dati Sitiju šansu za opstanak. Ne znam da li je to ove sezone. Ne vidim kako to može biti ove sezone zbog vremena. Kad to urade biće prekasno. Da li je to sledeće sezone?", rekao je Brazil.

Pravila Premijer lige nalažu da se žalbeni postupak održi u roku od 12 nedelja. Mora da traje najviše pet dana, a odluka se donosi u roku od 30 dana.

Kiran Megvajer, fudbalski finansijski stručnjak, smatra da bi ovakva odluka bila presedan.

Čelsi je svojevremeno dobio novčanu kaznu, dok su Notingem Forest, Everton i Lester prošli sa oduzimanjem bodova.