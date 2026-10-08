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Ovu presudu švajcarskog tužilaštva u Lucernu obelodanio je sam kapiten nacionalnog tima, naglasivši da u potpunosti prihvata ishod pravnog procesa.

1/6 Vidi galeriju Sukob Granita Džake i Lautara Martineza Foto: Printscreen

Sankcija je formulisana kroz 50 dnevnih stopa u iznosu od po 3.000 franaka, sa rokom provere od 24 meseca. Ukoliko u tom periodu ne prekrši zakon, novčana obaveza neće biti aktivirana, dok su sudski troškovi već izmireni.

Po okončanju ovog slučaja, igrač se oglasio putem društvenih mreža:

"Pre nekoliko nedelja lično sam se oglasio ovde i rekao da preuzimam odgovornost za svoju odluku. Ostajem pri tome. Nakon što sam dao potpun iskaz javnom tužilaštvu, tužilac je sada doneo odluku. Kaznenim nalogom osuđen sam zbog pribavljanja lažne potvrde na uslovnu novčanu kaznu od 50 dnevnih iznosa od po 3.000 švajcarskih franaka, uz period provere od dve godine. To znači da kazna neće biti izvršena ukoliko tokom tog perioda ne počinim novo krivično delo. Troškove postupka već sam platio. Prihvatam odluku i preuzimam odgovornost. Hvala vam na brojnim porukama podrške tokom prethodnih nekoliko nedelja. Mnogo mi znače", istakao je Džaka.

Podsećanja radi, ova afera dospela je u medije polovinom septembra kada je list "Blik" preneo vest o pokretanju istrage. Nekoliko dana kasnije, sportista je priznao da je tokom 2022. godine pribavio neregularnu potvrdu, pravdajući to trenucima straha i nedoumica u vezi sa imunizacijom.