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Fudbaler Reala Vinisijus Žunior vredeo je pre dve godine 200 miliona evra i, uz Erlinga Halanda, bio najskuplji fudbaler na svetu.

Danas Brazilac može samo da sanja o toj cifri, pošto mu je vrednost na Transfermarktu procenjena na 130 miliona.

1/4 Vidi galeriju Vinisijus u dresu Real Madrida Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia, Alberto Gardin/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iznad svih je trenutno Lamin Jamal, čija vrednost je 220 miliona evra. Iza fudbalera Barselone je Kilijan Mbape, dok rast beleže mladi fudbaleri Reala Jan Diomande (130 miliona) i Arda Guler (100 miliona).

Zanimljivo je, međutim, da se statistički gledano ne vidi njegov pad. Vinisijus je u sezoni 2024/25 upisao 22 gola i 19 asistencija. Sezonu kasnije bio je još učinkovitiji - 33 gola i 14 asistencija.

Ove sezone je upisao jedan gol i tri asistencije u osam utakmica.

Foto: Printskrin

Spatra se da je pad vrednosti posledica drugih faktora, poput promene stila igre Reala sa novim trenerom Murinjom, loših nastupa za Brazil na Mundijalu, kao i opšteg dojma da više nije na nivou koja ga je činili najtraženijim fudbalerom na svetu.