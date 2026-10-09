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Razvod Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera stavio je tačku na njihov brak, ali čini se da je interesovanje nemačkog fudbalskog asa za život bivše supruge ipak ostalo.Jedan detalj sa društvenih mreža i dalje intrigira javnost i otvara pitanje šta se zaista dešava između nekadašnjeg bračnog para.

Naime, Bastijan i dalje prati Anu na Instagramu, dok je situacija u suprotnom smeru potpuno drugačija - bivša srpska teniserka njega više ne prati. To znači da Švajnštajger i dalje ima direktan uvid u njene objave, fotografije i sve ono što odluči da podeli sa pratiocima.

Bastijan Švajnštajger Foto: PrintscreenInstagram

A Ana je nakon razvoda, čini se, rešila da živi punim plućima.

Bivša svetska teniserka poslednjih meseci sve češće deli detalje iz svog života, pojavljuje se na različitim događajima, putuje i vraća se tenisu u revijalnom i egzibicionom formatu. Njene objave privlače ogromnu pažnju, pa Bastijanu, ukoliko zaista prati svaki njen korak, sigurno ne promiče nijedan detalj njenog novog života.

1/6 Vidi galeriju Ana Ivanović u žutoj haljini Foto: Printskrin/Instagram

Upravo zato je činjenica da je ostao među njenim pratiocima posebno zanimljiva. Dok je Ana napravila distancu, Bastijan je očigledno nije napravio u potpunosti.

Nakon svega što se dogodilo, ovaj detalj je dovoljno intrigantan da ponovo pokrene priče o njihovom odnosu.

Njihov brak godinama je važio za jedan od najskladnijih među sportistima. Ana i Bastijan venčali su se 2016. godine u Veneciji, a tokom devet godina braka dobili su tri sina. Vest o njihovom razlazu zato je bila veliki šok za javnost. Razvod je kasnije i zvanično potvrđen, uz obrazloženje da su razlog bile nepremostive razlike.

Posle svega, oboje su krenuli svojim putem. Bastijan je uveliko u vezi sa atraktivnom Bugarkom Silvom Kapitanovom koju je upoznao na Majorki, dok Ana sve više pokazuje da je spremna za novo poglavlje.

1/10 Vidi galeriju Ana Ivanović Foto: Instagram, Screenshot