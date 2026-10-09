KAKAV PREOKRET! ŠVAJNI SHVATIO DA NE MOŽE BEZ ANE! Prati svaki njen korak, isplivali detalji koji sve otkrivaju
- Bastijan Švajnštajger i dalje prati Anu Ivanović na Instagramu, dok ona njega više ne prati posle razvoda
- Ana poslednjih meseci deli detalje iz novog života, putuje i vraća se tenisu u revijalnom i egzibicionom formatu
Razvod Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera stavio je tačku na njihov brak, ali čini se da je interesovanje nemačkog fudbalskog asa za život bivše supruge ipak ostalo.Jedan detalj sa društvenih mreža i dalje intrigira javnost i otvara pitanje šta se zaista dešava između nekadašnjeg bračnog para.
Naime, Bastijan i dalje prati Anu na Instagramu, dok je situacija u suprotnom smeru potpuno drugačija - bivša srpska teniserka njega više ne prati. To znači da Švajnštajger i dalje ima direktan uvid u njene objave, fotografije i sve ono što odluči da podeli sa pratiocima.
A Ana je nakon razvoda, čini se, rešila da živi punim plućima.
Bivša svetska teniserka poslednjih meseci sve češće deli detalje iz svog života, pojavljuje se na različitim događajima, putuje i vraća se tenisu u revijalnom i egzibicionom formatu. Njene objave privlače ogromnu pažnju, pa Bastijanu, ukoliko zaista prati svaki njen korak, sigurno ne promiče nijedan detalj njenog novog života.
Upravo zato je činjenica da je ostao među njenim pratiocima posebno zanimljiva. Dok je Ana napravila distancu, Bastijan je očigledno nije napravio u potpunosti.
Nakon svega što se dogodilo, ovaj detalj je dovoljno intrigantan da ponovo pokrene priče o njihovom odnosu.
Njihov brak godinama je važio za jedan od najskladnijih među sportistima. Ana i Bastijan venčali su se 2016. godine u Veneciji, a tokom devet godina braka dobili su tri sina. Vest o njihovom razlazu zato je bila veliki šok za javnost. Razvod je kasnije i zvanično potvrđen, uz obrazloženje da su razlog bile nepremostive razlike.
Posle svega, oboje su krenuli svojim putem. Bastijan je uveliko u vezi sa atraktivnom Bugarkom Silvom Kapitanovom koju je upoznao na Majorki, dok Ana sve više pokazuje da je spremna za novo poglavlje.