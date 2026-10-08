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Srpski reprezentativac nagrađen je za najbolji gol kluba u sezoni 2025/26, nakon spektakularnog pogotka protiv Torina.

Pavlović je tada fantastično pogodio sa više od 30 metara i pomogao Milanu da stigne do pobede rezultatom 3:2.

Srpski štoper je priznanje primio tokom ceremonije „Gentleman Fair Play Award“ u Milanu, gde je govorio i o saradnji sa trenerom Rubenom Amorimom.

Pavlović je istakao da sa portugalskim stručnjakom ima odličan odnos, a kroz šalu je otkrio i da bi zbog golova i asistencija možda mogao da dobije novu ulogu.

„Imamo sjajan odnos sa trenerom. Posle prošlogodišnjeg gola, za koji sam sada dobio nagradu, i asistencije za Kristijana Pulišića na poslednjoj utakmici, možda bi trebalo da odem kod njega i pitam ga da me stavi malo bliže protivničkom golu“, našalio se Pavlović.

Srpski reprezentativac je tokom prethodnog leta bio povezivan sa odlaskom iz Milana, ali je ostao na San Siru i ove sezone zauzima važno mesto u ekipi.

Pavlović je tokom ceremonije govorio i o Ramosu, koji je tokom reprezentativne pauze pokazao odličnu golgetersku formu.

„Ramos je bio veoma dobar u reprezentaciji. Nadamo se da će tako nastaviti i sa nama. Golovi će doći, i njegovi i naši“, poručio je Pavlović.