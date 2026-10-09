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Oproštaj Lionela Mesija od reprezentacije Argentine trebalo je da bude noć koju će pamtiti svi koji su se našli na stadionu Monumental u Buenos Ajresu.

Argentina je pobedila Benin rezultatom 3:0, a najbolji fudbaler svih vremena je zatvorio reprezentativno poglavlje svoje karijere.

Ipak, za gostujuću selekciju nije sve bilo tako bajkovito.

Iako su fudbaleri Benina dobili priliku da budu deo istorijskog trenutka i poslednje nastupa Mesija za Argentinu, posle utakmice su pokušali da naprave ono što je u fudbalu gotovo tradicionalno, da razmene dresove i naprave fotografiju za uspomenu.

Prema rečima selektora Benina Gernota Rora, u tome nisu uspeli.

Obezbeđenje blokiralo prilaz Argentincima

Iskusni nemački stručnjak govorio je o celoj situaciji u programu francuskog "RMC-a". Prema njegovim rečima, igrači Benina su pokušavali na različite načine da dođu do argentinskih fudbalera, ali im je obezbeđenje onemogućilo prolaz ka svlačionici domaćih.

1/12 Vidi galeriju Oproštaj Mesija od reprezentacije Argentine Foto: Fotoarena, Foto Arena LTDA / Alamy / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Ror je posebno istakao da njegovi igrači nisu želeli ništa neobično. Cilj im je bio da sačuvaju uspomenu na utakmicu protiv Argentine i čoveka čiji su poslednji reprezentativni nastup upravo gledali.

"Moji igrači su pokušali apsolutno sve, ali ništa nije vredelo. Nisu nam dozvolili baš ništa, čak ni uspomenu u vidu fotografije sa Mesijem. Želeli smo i da zamenimo dresove, ali obezbeđenje mojim momcima uopšte nije dozvolilo pristup hodniku gde su bili Argentinci. Dolazili su do zaštitne ograde sa nadom da će doći do razmene, ali prolaz je bio blokiran“, izjavio je ogorčeni Ror.

Prema njegovim rečima, pojedini igrači Argentine jesu bili spremni za razmenu dresova, ali je problem nastao zbog bezbednosnih pravila i kontrole pristupa prostoru oko svlačionica.

Spremili i cveće za Mesija

Delegacija Benina navodno je pokušala da pronađe još jedan način da dođe do Mesija.

Jedan od igrača Benina, Mohamed Tijani, veliki je poštovalac Argentinca i pre utakmice mu je poklonio crvenu ružu. Posle meča pripremljen je i buket u bojama zastave Benina, žutoj, crvenoj i zelenoj, ali ni taj gest nije doveo do susreta sa Mesijem.

Ipak, Ror je uspeo da kući ponese jedan veoma vredan suvenir.

On je Lionelu Skaloniju predao stari Mesijev dres iz 2018. godine, sa molbom da ga argentinski kapiten potpiše. Selektor Argentine mu je pomogao, pa je Ror na kraju dobio potpisani dres nazad.

To je, kako je sam rekao, praktično bila jedina uspomena koju je delegacija Benina uspela da dobije od domaćina.

Ne žali zbog odlaska u Argentinu

Uprkos neprijatnom iskustvu posle utakmice, Ror nije želeo da dozvoli da taj detalj zaseni ono zbog čega je Benin uopšte došao u Buenos Ajres.

Za afričku selekciju bio je to istorijski događaj. Njegovi igrači su imali priliku da igraju protiv Argentine, pred ogromnim brojem gledalaca i da budu deo poslednje reprezentativne utakmice Lea Mesija.

Ror je celu utakmicu opisao kao izuzetno iskustvo, posebno za mlađe fudbalere Benina, ističući da u njegovoj zemlji ranije gotovo niko nije mogao da zamisli da će njihova reprezentacija jednog dana igrati protiv Argentine.

Na terenu je Argentina slavila 3:0, a Mesi je oproštaj obeležio na najbolji mogući način, postigao je gol i upisao dve asistencije.

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