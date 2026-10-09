Sjajan meč odigran je u Slodesu...
Fudbal
IGOR MILOVANOVIĆ GSP STIGAO DO NOVOG TROFEJA! Odigran Superkup Zlatne lige - drama, goleada i pobeda favorita!
- Igor Milovanović-GSP Beograd osvojio je Superkup Zlatne lige, savladavši Sindikat Atlantic-Soko Štark sa 6:5.
- Meč je bio neizvestan do samog kraja, a po dva gola za pobednika dali su Miletić i Janjić.
- Najbolji igrač utakmice bio je Živan Ćirić iz poraženog tima, sa tri postignuta gola.
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U utorak je odigran spektakularan Superkup Zlatne lige koja uskoro kreće u svoju 18. sezonu.
U odličnom i neizvesnom meču do samog kraja, aktuelni šampion i osvajač kupa, ekipa Igor Milovanović-GSP Beograd, sa 6:5 savladao je prošlogodišnjeg polufinalistu kupa, tim Sindikat Atlantic-Soko Štark.
Po dva gola za ekipu Igor Milovanović-GSP Beograd postigli su Miletić i Janjić, dok su po jedan dali Janićijević i Vasić. Za Sindikat Atlantic-Soko Štark tri gola dao je Ćirić, a dva Tomić.
Za najboljeg igrača izabran je trostruki strelac iz ekipe Sindikat Atlantic-Soko Štark, Živan Ćirić.
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