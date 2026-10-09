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Bivši trener Partizana i selektor mlade reprezentacije Srbije Ilija Stolica je govorio o brojnim temama.

Srpski trener je trenutno bez angažmana, a između ostalog je naglasio da je seniorska reprezentacija bilo koje zemlje direktna posledica sistemskog rada od pre šest ili sedam godina ranije.

Smatra Ilija Stolica da je Srbija u tome podbacila.

"Volim sa kolegama da podelim sve što se tiče struke – i pozitivno i negativno – ali se ježim od takozvanih ljudi iz struke, rijaliti zvezda, koje se gađaju populističkim izjavama, a nisu uključeni u sam proces i ne znaju šta se dešava. A, poluistina je najopasnija stvar... Džaba nama što se mi uvek trudimo da maskiramo situaciju onim povicima: 'Srce na teren, hajde, zgazi ga'... Sve hoćemo na silu. Samo treba da vidimo da li smo u kontinuitetu ili nismo. Ja mislim da smo dugi niz godina u diskontinuitetu", rekao je Stolica u intervjuu za "Mozzart sport".

1/7 Vidi galeriju Ilija Stolica Foto: @starsport

Pričao je o kadetskom Evropskom prvenstvu 2016. godine kada je razgovarao sa Santijem Deniom, bivšim selektorom mlađih kategorija Španije.

"Pita me Santi kolika mi je plata... On kaže, otprilike ima 20 puta više nego ja. Koliko ima ljudi u stručnom štabu? Mislim 20... Nas je desetak... Nemaca 37 – oni su vodili profesore da deca ne gube od škole, plus psihologe, nutricioniste. Ovih mojih deset – svi volonteri, izuzev ekonoma zaposlenih u Savezu. Zamisli ti taj rizik, ugovor ti na kadetskom nivou odmah zavisi od rezultata. Drugo, zašto mi nismo uspeli da zadržimo te ljude, tog Drulovića, Paunovića, kasnije Damjanovića? Zato smo izgubili kontinuitet".

Da li bi Arteta opstao?

Ističe Stolica u prvi plan reč "proces".

"Najviše volim da mi neko kaže da nama fali brzina. O tome ćemo da pričamo i za 200 godina. Zato nama treba brzina donošenja odluke, u nju je sve utkano – ako si tehnički obučen i taktički usmeren. Ovde u fudbalskim školicama urliču na decu od sedam godina. Gledamo kako da pobedimo što je lakše moguće, da nekog prevarimo na korner ili prekid. Ne pričamo o napretku".

Pomenuo je primer Mikela Artete koji je u Arsenalu došao do uspeha, ali ne preko noći.

"Mikel Arteta je u Arsenal došao 2019, u prvoj sezoni bio osmi, u drugoj opet osmi. A, to je Arsenal. Možete li da zamislite da li bi kod nas trener opstao s takvim rezultatima? Ovde bi stadion verovatno pomerili dva metra ulevo. Ova titula im je nagrada za proces koji se strpljivo gradio godinama. Jednako poučan je i Komo Seska Fabregasa – to je fantastična priča čoveka sa očiglednom vizijom i idejom", poručio je Ilija Stolica.

Kurir sport/Mozzart sport

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