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Prvi meč ove runde takmičenja igra se sutra od 15.00 kada će IMT dočekati Radnik. IMT je trenutno peti na tabeli sa 15 bodova, dok Radnik ima bod manje i nalazi se na sedmom mestu.

Dva sata kasnije na Banovom brdu počinje duel Čukaričkog i Mačve. Domaći tim ovaj meč dočekuje sa 11 bodova na svom kontu i kao deveti na tabeli, dok je Mačva pretposlednja, 13. sa osam osvojenih bodova.

Poslednja utakmica subotnjeg programa igra se u Kragujevcu od 19.00, gde će domaći Radnički 1923 dočekati Crvenu zvezdu. Crveno-beli su lideri šampionata sa 28 bodova, dok je Radnički 1923 trenutno treći sa 17 bodova.

U nedelju su na programu tri utakmice, a prva se igra od 15.00 kada će drugoplasirana Vojvodina (22 boda) gostovati Radničkom iz Niša koji je trenutno na 12. mestu sa osam bodova.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Loznice Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Fudbaleri Partizana će od 17.00 dočekati Novi Pazar i pokušaće da pred svojim navijačima prekinu seriju loših rezultata i upišu tek treću pobedu. Crno-beli su 11. na tabeli sa osam bodova, dok je Novi Pazar osmi sa pet bodova više.

Nedeljni program od 19.00 na Ubu zatvaraju poslednjeplasirani Zemun (tri boda) i Železničar koji je trenutno šesti sa 14 bodova.

Poslednji meč 11. kola Super lige Srbije igra se u ponedeljak od 20.00, a sastaju se Mladost i OFK Beograd. Tim iz Lučana je četvrti tim lige sa 16 bodova, dok je OFK Beograd deseti sa devet osvojenih bodova.

Raspored utakmica 11. kola Super lige Srbije: Subota: ; IMT - Radnik (15.00) Čukarički - Mačva (17.00) Radnički 1923 - Crvena zvezda (19.00) Nedelja: ; Radnički Niš - Vojvodina (15.00) Partizan - Novi Pazar (17.00) Zemun - Železničar (19.00) Ponedeljak: Mladost - OFK Beograd (20.00)