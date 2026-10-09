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FK Crvena zvezda prvi put će igrati Ligu konferencije, takmičenje koje je UEFA pokrenula 2021. godine.

Crveno-beli će u grupnoj fazi Lige konferencije gostovati Luganu, Saburtalu i Gentu, dok će u Beogradu ugostiti Kopenhagen, Eskalades i Trabzon.

Kristijan Balov posle gola za Crvenu zvezdu protiv Čukaričkog Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Najjači u Superligi

Mladi fudbaler Crvene zvezde Kristijan Balov koji je procvetao kod Alberta Rijere veruje u svoj klub i ima pobedničke ambicije u ovom evropskom takmičenju. Krilni fudbaler pokazao je ozbiljan potencijal igrajući za reprezentaciju Bugarske, a bio je i strelac u pobedi te selekcije nad Luksemburgom u gostima.

- Do sada nismo izgubili u prvenstvu i možemo to da ostvarimo jer smo najjači tim u Srbiji. Po mom mišljenju, možemo to da uradimo, a to je i cilj koji nam je postavio naš trener, da ne izgubimo nijednu utakmicu do kraja sezone. Moramo to da uradimo i možemo to da uradimo - rekao je Kristijan Balov u razgovoru sa novinarom Alesandrom Skjavoneom, za portal "GianlucaDiMarzio".

1/5 Vidi galeriju Kristijan Balov Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Konkurencija bi mogla biti bolja

Crvena zvezda je dominantna u Srbiji već deceniju, nažalost ostali domaći klubovi teško mogu da je isprate.

- U Srbiji postoje četiri, ili pet dobrih ekipa, ali tu je i Partizan, koji trenutno nije na svom maksimumu. I ne smemo da zaboravimo Železničar iz Pančeva, koji je najbolji među ostalim ekipama. Igraju dobar fudbal, ekipa su koja zna da igra. Ali reći ću vam šta mislim, po meni bi bilo bolje kada bi postojao zaista ozbiljan rival za titulu.

Osvrnuo se Balov i na 180. derbi sa Partizanom, koji je Crvena zvezda dobila rezultatom 2:1.

- Oni su postigli gol već u prvom minutu, ali mi smo bolja ekipa. Igrali smo veoma dobro, napravili četiri, ili pet prilika, čak i situacije "jedan na jedan" sa golmanom. Možda su oni odmah postigli gol, ali mi smo bolja ekipa, postigli smo dva gola i pobedili ih.

Kristijan Balov na utakmici protiv Zenita Foto: Alexei Danichev / Sputnik / Profimedia

O Dekiju ni reči

Govorio je i o ambicijama u Ligi konferencije.

- Želimo da doguramo što dalje. Imamo kvalitet i mislim da možemo da stignemo do polufinala ili finala.

Upitan je i za bivšeg trenera Crvene zvezde Dejana Stankovića.

- Iznenadni odlazak trenera Dejana Stankovića? Ne želim da pričam o tome, to se tiče njega i kluba.

Kristijan Balov na utakmici protiv Zenita u Sankt Peterburgu Foto: Alexei Danichev / Sputnik / Profimedia

Devojka uživa u Beogradu

Potom je Balov dobio pitanje da uporedi fudbalsko prvenstvo Srbije i Bugarske, da oceni koje je kvalitetnije.

- Po meni, trenutno u Bugarskoj imamo četiri, ili pet ekipa koje mogu da osvoje titulu. Ali i u Srbiji postoje četiri, ili pet takvih ekipa. Rekao bih 50:50. Ja sam, međutim, izabrao ovaj klub razmišljajući o budućnosti. Za mene je ovo veliki klub, želeo sam da igram u kvalitetnoj ekipi. Ovo je odskočna daska i odavde mogu da stignem do velikih klubova. U našoj ekipi imamo Arnautovića i Krunića, koji ti daju mnogo saveta, a za mene to nema cenu. Marko je sjajna osoba, legenda, veliki igrač i želim da mu zahvalim na svemu.

Na kraju, otkrio je kako se oseća u srpskoj prestonici Beogradu.

- Sviđa mi se. Moja devojka živi sa mnom i zaista se tamo osećam veoma dobro i srećno - objasnio je Kristijan Balov.