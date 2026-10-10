Slušaj vest

Vlasnici Evertona, američka kompanija Fridkin grupa (TFG), razmatraju nove investicione opcije za taj fudbalski klub, uključujući i potencijalnu prodaju većinskog vlasničkog udela.

Kada je TFG preuzeo brigu o Evertonu, kako se navodi u današnjem saopštenju, klub se suočavao sa ozbiljnom finansijskom neizvesnošću i izazovima na terenu i van njega.

Samo pravi kupci

"Neposredni prioritet bio je da se obezbede stabilnost, investicije i podrška neophodna za sigurnu budućnosti kluba, uključujući i pomoć u završetku dugo obećavanog stadiona za njegove navijače koji to zaslužuju", navodi se.

"Sada kada su temelji čvrsto postavljeni, pravo je vreme da se razmotri sledeće poglavlje za Everton. Razmatraćemo samo sa onim stranama za koje verujemo da će biti pravi čuvari kluba, sposobni da ga vode napred", dodaje se u saopštenju vlasnika Evertona.

1/4 Vidi galeriju Everton - Mančester siti 3:3 Foto: Max Tomlinson/Focus Images Ltd / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tokom ovog procesa, kako se ističe, fokus TFG-a ostaće nepromenjen, odnosno nastaviće da pružaju svu neophodnu podršku klubu.

"TFG i klub neće davati dalje komentare dok je proces u toku", zaključuje se u saopštenju.

Fridkin grupa preuzela je Everton u decembru 2024. godine, u okviru posla za koji se veruje da je vredan više od 400 miliona funti.

Bonus video: