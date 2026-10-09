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U glavnoj ulozi našao se Lionel Mesi, ponudivši navijačima izdanje kakvo se od povučenog Argentinca praktično nikada ne viđa.

Ovi do sada neviđeni kadrovi prikazani su u okviru Netfliksovog dokumentarnog serijala „Nejmar: Savršeni haos”. U jednoj od scena, brazilska zvezda uz osmeh prelistava privatnu arhivu na telefonu i priseća se zlatnih dana provedenih na „Kamp Nou”.

1/5 Vidi galeriju Nejmar u dresu Santosa Foto: AGIF / Sipa USA / Profimedia

Na snimku je zabeležen trenutak u kom Nejmar i Luis Suarez đuskaju usred klupske žurke, da bi im se ubrzo pridružio izuzetno raspoloženi Mesi, sa neobičnom kapom, naočarima za sunce i potpunim izostankom ikakve zadrške.

Argentinska legenda plesala je i slavila sa saigračima, dok je Nejmar sve to posmatrao uz glasan smeh i komične opaske.

"Gledajte Mesija kako pleše! Suares. Mesi i ja. Bili smo potpuno pijani", rekao je Nejmar.