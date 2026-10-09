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Bombastična vest iz srpskog fudbala je stigla pred nastavak sezone.

Pauza za reprezentacije je završena i ovog vikenda će ponovo igrati najbolji srpski klubovi.

A, neposredno pred povratak Super lige Srbije, stigla nam je neočekivana transfer vest.

Nemanja Radonjić se vratio u Čukarički

Doskorašnji fudbaler Crvene zvezde je sa klubom sa Banovog Brda potpisao ugovor do kraja sezone.

"Dogovorili smo se da Nemanja dođe u Čukarički, odnosno da se vrati u klub koji mu je mnogo pomogao u karijeri i kojem je i sam igrač dosta toga dao. Potpisali smo ugovor do kraja sezone, a ovoga puta bi Radonjić trebalo da ima nešto drugačiju ulogu nego što je to bilo u prvom mandatu, sada već ima veliko iskustvo, nastupe u velikim utakmicama, velikim klubovima, reprezentaciji Srbije… Radonjić će već danas biti na treningu", kazao je sportski direktor Čukaričkog Vladimir Matijašević za sajt kluba.

1/11 Vidi galeriju Nemanja Radonjić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

"Radonjić je rođen 15. februara 1996. godine u Nišu, a posle nastupa u mlađim kategorijama Partizana i rumunskoj Konstanci karijeru je nastavio u italijanskoj Romi. Upravo iz rimskog kluba stigao je na Banovo brdo početkom 2016. godine, kao pozajmljeni fudbaler.

U Čukaričkom je proveo godinu i po dana, tokom kojih je u Super ligi Srbije odigrao 27 utakmica i postigao četiri gola. U sezoni 2015/16 zabeležio je deset prvenstvenih nastupa i dva pogotka, dok je u narednoj takmičarskoj godini na 17 mečeva još dva puta zatresao mrežu rivala.

Posle Čukaričkog, u leto 2017. godine prešao je u Crvenu zvezdu, sa kojom je osvojio titulu prvaka Srbije i izborio plasman u grupnu fazu Lige Evrope. Odlične igre u crveno-belom dresu preporučile su ga francuskom Olimpiku iz Marseja, u koji je prešao tokom leta 2018. godine.

Usledio je dugogodišnji boravak u inostranstvu. Pored Marseja, Radonjić je nastupao za nemačku Hertu, portugalsku Benfiku, italijanski Torino i špansku Majorku, stičući iskustvo u nekim od najjačih evropskih prvenstava. U septembru 2024. godine vratio se u Crvenu zvezdu, čiji je član bio i tokom prethodne dve sezone.

Značajan trag Radonjić je ostavio i u reprezentaciji Srbije. Za seniorski nacionalni tim debitovao je u novembru 2017. godine, a do sada je zabeležio 46 nastupa i postigao pet golova. Bio je član reprezentacije Srbije na dva Svetska prvenstva, 2018. godine u Rusiji i 2022. u Kataru, a prethodno je prošao i gotovo sve mlađe reprezentativne selekcije", navedeno je na sajtu Čukaričkog.

"Znamo kakvi su Radonjićevi kvaliteti, verujemo da će doprineti ekipi i da će nam doneti brzinu, stabilnost, efikasnost, na kraju krajeva i rezultat. Brzo smo se dogovorili, Nemanja zna kako funkcionišu stvari u Čukaričkom, kakva su očekivanja od igrača, a ova sredina mu je prijala prethodnog puta, verujem da će tako biti i sada. Kad se pojavila mogućnost da potpišemo ugovor sa igračem ovog kalibra, nismo oklevali, verujem da će saradnja biti na obostrano zadovoljstvo", kazao je Matijašević.

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