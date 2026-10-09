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Čukarički će u subotu od 17 časova na svom terenu ugostiti ekipu Mačve.

„Igramo protiv tima velike tradicije, koji uvek sa ogromnim motivom dolazi u Beograd. Šapčani su imali nekoliko zapaženih partija ove sezone, pokazali su da niko ne sme da ih potceni, a samo ako budemo imali maksimalno dobar pristup i ako na terenu budemo pravi možemo da se nadamo povoljnom ishodu. A na našem stadionu na Banovom brdu to bi bila samo pobeda“, kazao je napadač Čukaričkog Đorđe Jovanović, koji je potom nastavio:

„Mačva ima i nekoliko bivših igrača našeg kluba, što je jasan pokazatelj da poseduju kvalitet, Pre svega smatra da su odlični kao ekipa i da im je to najveći adut, ali isto tako verujem da mnogo toga od nas zavisi. Pobeda posle pauze bi nam baš mnogo značila, da se malo podignemo na tabeli i da uhvatimo ritam za naredne utakmice, a svaka će biti prilično teška, zahtevna i bitna“.

1/10 Vidi galeriju Đorđe Jovanović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2021 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Dimitrije Vasiljevic/© 2024 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT

Brđani nisu u baš najboljoj poziciji, posle dobrog starta usledio je pad, ali Jovanović veruje da će Čukarički do kraja kalendarske godine biti mnogo bolji.

„Kompletirana je ekipa, svima nama je bilo potrebno i malo vremena, a ova pauza je došla u najbolji mogući čas. Siguran sam da će posle prve naredne pobede sve krenuti na bolje, a nadam se da će to biti već u narednoj utakmici. Imamo daleko veće ambicije od trenutnog stanja na tabeli, a možemo da napredujemo samo ako budemo pobeđivali. Znamo da nam neće biti lako, ali moramo da se izborimo sa trenutnom situacijom i da na tereenu budemo pravi, da tu pokažemo kvalitet“, kazao je Jovanović.