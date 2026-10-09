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Fudbaleri „stare dame“ nakon reprezentativne pauze gostuju niškom Radničkom i žele nastavak pozitivnog niza.

– Svaka utakmica posle pauze je specifična, zahteva budnost. Sigurno da nismo u takmičarskom ritmu, izašli smo iz njega, ali ali izašao je i protivnik. Važno je da budemo fokusirani i spremni da se takmičimo. Radnički je na svom terenu veoma neugodan rival, domaćinska su ekipa, jako talentovana i imaju mladog i talentovanog trenera. Mislim da pozicija na tabeli nije realna u odnosu na to šta su pokazali od početka sezone i zato moramo da budemo na 100% ako želimo da pobedimo, a želimo – rekao je Savić.

Vojvodina ima sjajan niz rezultata protiv Nišlija, u 10 poslednjih mečeva, „stara dama“ ima devet pobeda i remi.

– Nisam siguran koliko to utiče, jer ima dosta novih igrača, ja sam novi trener, iako jeste činjenica da je tradicija na našoj strani. Ali, svaka utakmica je za sebe, ona kada dođe, bez obzira na pozitivnu ili negativnu tradiciju, mora da se odigra maksimalno. Te brojke nešto govore, ali u nedelju neće imati nikakvu težinu ako ne damo sve što treba da damo za pobedu. Moramo dati sve od sebe za tri boda – istakao je Savić.

1/3 Vidi galeriju Marko Savić na promociji u FK Vojvodina Foto: FK Vojvodina

On je potvrdio da je kadrovska situacija sve bolja.

– Kadrovska situacija je dobra, Suč ne igra zbog crvenog kartona, Butean se polako vraća, Lukas se povredio u Bosni, ali nije toliko ozbiljno kao što smo u prvi mah mislili, tako da se i on uskoro vraća. Svi su spremni, neki su bili u A reprezentaciji, nisu dobili minute, ali su imali tu čast da budu tamo, dok ni Suč nije igrao za Mađarsku, omladinci su igrali za omladinsku reprezentaciju, ali to je tako kada je reprezentativna pauza. Što je trebalo da uradimo, to smo uradili, dali smo šansu nekim mladim igračima i sve njih bih ovom prilikom pohvalio, jer mislim da su jako dobro iskoristili minute.

Osvrnuo se i na segmene igre na kojima su posebno radili tokom pauze.

– U svim fazama igre smo radili, postoje neke koje se ponavljaju, nama su potrebni sati treninga, automatizam, sigurno smo da na većem nivou nego što smo bili. Ali, tu je i faktor protivnika, pa ćemo videti na utakmici koliko smo delotvorno radili. Ali, zadovoljan sam radom na pauzi.

Za kraj, prokomentarisao je i dobro prvo poluvreme protiv Politehnike, iako nisu igrali do sada nezamenjivi Sukačev i Ranđelović.

– Jako su nam važni Sukačev i Ranđelović, ali drago mi je što su se neki drugi nametnuli tokom pauze. Činjenica je da mi izgledamo dobro, ali i tranzicija je nešto na čemu treba da radimo, baš kao i kroz posed da se nametnemo i da se branimo i da dominiramo. To je proces, ali idemo korak po korak u svakom segmentu igre – zaključio je Marko Savić.

Utakmica Radnički – Vojvodina na programu je u nedelju u 15 časova.