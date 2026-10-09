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To znači da bi hrvatski reprezentativac Dominik Livaković ponovo mogao da završi na klupi.

1/5 Vidi galeriju Dominik Livaković Foto: Sergei GAPON / AFP / Profimedia, EPA

"Livaković je uvek opcija, kao i Tek (Vojčeh Ščensni, prim. aut.). Ipak, prema onome što smo danas videli, Đoan je veoma dobro i mislim da će moći da počne utakmicu", rekao je Flik na konferenciji za medije.

Takva izjava nagoveštava da se situacija na golu Barselone promenila u samo nekoliko dana, iako se prethodno činilo da bi Livaković mogao da dobije novu priliku.

Španski mediji prenose da Flik lično pozvao hrvatskog golmana posle reprezentativne pauze, tokom koje je Hrvatska na četiri utakmice primila 14 golova.

Nemački stručnjak tada mu je pružio podršku i poručio da bude spreman za duel sa Hetafeom, s obzirom na to da se Garsija još oporavljao od povrede kolena.

U međuvremenu se, međutim, prvi golman Barselone vratio treninzima sa ekipom, a Flik je zadovoljan njegovim trenutnim stanjem i očekuje da će biti spreman za utakmicu.

Livaković je pre reprezentativne pauze debitovao za Barselonu u pobedi nad Seviljom rezultatom 3:1. Očekivalo se da bi mogao ponovo da stane među stative protiv Hetafea, ali će ga Garsijin oporavak , izvesno, vratiti na klupu.

Barselonu nakon prvenstvenog duela očekuju i nove obaveze u Ligi šampiona, a katalonski tim ćei 13. oktobra gostovati Galatasaraju.