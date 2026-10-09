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Nemanja Radonjić ponovo će nositi dres Čukaričkog, nakon što je nedavno završio saradnju sa Crvenom zvezdom. Krilni napadač dogovorio je povratak na Banovo brdo, a predsednik kluba Vladimir Matijašević otkrio je detalje saradnje sa iskusnim fudbalerom.

Radonjić je sa Čukaričkim potpisao ugovor do kraja sezone, a kako je potvrdio Matijašević, očekuje se da se već danas priključi treninzima ekipe. Nekadašnji reprezentativac Srbije tako će ponovo zaigrati za klub u kojem je napravio značajan korak u svojoj karijeri.

1/11 Vidi galeriju Nemanja Radonjić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Prvi čovek Čukaričkog istakao je da je dogovor postignut brzo, naglašavajući da su obe strane dobro upoznate sa načinom funkcionisanja kluba i očekivanjima koja postoje pred igrače.

- Dogovorili smo se da Nemanja dođe u Čukarički, odnosno da se vrati u klub koji mu je mnogo pomogao u karijeri i kojem je i sam igrač dosta toga dao. Potpisali smo ugovor do kraja sezone, a ovoga puta bi Radonjić trebalo da ima nešto drugačiju ulogu nego što je to bilo u prvom mandatu. Sada već ima veliko iskustvo, nastupe u velikim utakmicama, velikim klubovima i reprezentaciji Srbije - rekao je Matijašević.

U Čukaričkom veruju da bi povratak iskusnog krilnog napadača mogao da predstavlja značajno pojačanje za ekipu. Radonjićeve brzinske sposobnosti, iskustvo i kvalitet u igri jedan na jedan trebalo bi da doprinesu većoj efikasnosti tima i ostvarenju zacrtanih ciljeva.

Matijašević je naglasio da na Banovom brdu nisu imali dilemu kada se pojavila mogućnost da ponovo angažuju fudbalera njegovog kalibra.

- Znamo kakvi su Radonjićevi kvaliteti, verujemo da će doprineti ekipi i da će nam doneti brzinu, stabilnost, efikasnost i, na kraju krajeva, rezultat. Brzo smo se dogovorili, Nemanja zna kako funkcionišu stvari u Čukaričkom i kakva su očekivanja od igrača, a ova sredina mu je prijala prethodnog puta. Verujem da će tako biti i sada - naveo je predsednik Čukaričkog.

Čelnici kluba očigledno mnogo očekuju od povratnika, koji bi svojim iskustvom trebalo da pomogne ekipi u nastavku sezone. Činjenica da je već nosio dres Čukaričkog i da dobro poznaje sredinu dodatno je olakšala postizanje dogovora.

- Kada se pojavila mogućnost da potpišemo ugovor sa igračem ovog kalibra, nismo oklevali - zaključio je Vladimir Matijašević.

Radonjić će tako dobiti novu priliku da pokaže svoje kvalitete u poznatom okruženju, dok se na Banovom brdu nadaju da će njegov povratak doneti željeni učinak i pomoći ekipi da ostvari što bolje rezultate do kraja sezone.

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