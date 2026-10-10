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Fudbaleri Crvene zvezde nakon reprezentativne pauze gostuju Radničkom u Kragujevcu od 19.00.

Tim Alberta Rijere je u ovom momentu apsolutni lider na tabeli,a na teškom gostovanje će pokušati da upišu nova tri boda.

180. večiti derbi Crvena zvezda - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Kurir Sport

Direktan prenos utakmice između Radničkog 1923 i Crvene zvezde možete gledati uživo na TV Arena sport premium 1 kanalu.

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Delije napuštaju stadion Izvor: Kurir