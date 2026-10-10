Nakon reprezentativne pauze, Zvezda gostuje Radničkom. Saznajte gde možete pratiti prenos utakmice uživo!
11. kolo
KONAČNO! Nakon duge pauze Zvezda se vraća na teren: Evo gde možete gledati prenos utakmice iz Kragujevca!
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Fudbaleri Crvene zvezde nakon reprezentativne pauze gostuju Radničkom u Kragujevcu od 19.00.
Tim Alberta Rijere je u ovom momentu apsolutni lider na tabeli,a na teškom gostovanje će pokušati da upišu nova tri boda.
180. večiti derbi Crvena zvezda - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Kurir Sport
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Direktan prenos utakmice između Radničkog 1923 i Crvene zvezde možete gledati uživo na TV Arena sport premium 1 kanalu.
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