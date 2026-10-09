Slušaj vest

Fudbalere Crvene zvezde očekuje gostovanje Radničkom u Kragujevcu u okviru Superlige Srbije, a trener crveno-belih Albert Rijera suočava se sa ozbiljnim kadrovskim problemima pred duel koji je na programu u subotu od 19 časova.

Španski stručnjak potvrdio je da nekoliko važnih igrača neće biti na raspolaganju, dok su pojedini fudbaleri imali problema zbog kasnog povratka sa reprezentativnih obaveza. Rijera je iskoristio priliku i da ponovo kritikuje zgusnut reprezentativni kalendar, za koji smatra da previše opterećuje igrače i povećava rizik od povreda.

1/8 Vidi galeriju Albert Rijera na 180. večitom derbiju Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Imamo raznih problema. Nekoliko igrača se vratilo nakon obaveza sa reprezentacijama i nisu na 100 odsto, a uz to smo imali i par različitih problema tokom treninga ove nedelje. Neće nam biti na raspolaganju Veljković, Katai i Ivanić. Kim se kasno vratio iz reprezentacije, kao i Loizu i Abu Fani. Na njih neću moći da računam za sutrašnju utakmicu. Ako me pitate lično, ne sviđa mi se ovakav kalendar sa četiri reprezentativne utakmice u nizu. Razlog je jednostavan, tri nedelje ste bez igrača. Nemam ništa protiv toga da igraju za reprezentaciju, naravno, ali mislim da su dve utakmice zaredom sasvim dovoljne da bi imali međunarodno iskustvo. Četiri u nizu su previše - poručio je Rijera.

Trener Crvene zvezde posebno je govorio o opterećenju mladih fudbalera, a kao primer naveo je Gaštarova, koji je za kratko vreme prošao kroz izuzetno naporan raspored. Španac smatra da takav intenzitet može da ostavi ozbiljne posledice i da ljudi koji kreiraju kalendar takmičenja moraju da pronađu bolje rešenje.

- Daću vam čist primer, a to je Gaštarov. On je momak koji pre dva meseca uopšte nije igrao, a onda je od 30. avgusta do 30. septembra odigrao 10 utakmica u jednom mesecu po 90 minuta. To je previše. I posle se pitamo zašto dolazi do teških povreda. Nemoguće je podneti takav stres za telo i noge, i izdržati takav intenzitet na vrhunskom nivou. Kao trener govorim o logičnim stvarima, nije normalno izložiti momka od 19 godina tolikom naporu. Kada se dogode teške povrede, ovo je razlog. To su činjenice, a ne izgovori. Oni koji prave kalendare moraju ponovo da razmisle o ovome - istakao je trener crveno-belih.

Rijera je naglasio da je zadovoljan napretkom mladog fudbalera, koji je nedavno dobio i poziv u seniorsku reprezentaciju. Prema njegovim rečima, Gaštarov napreduje iz utakmice u utakmicu, ali je važno da nastavi da radi na samopouzdanju i karakteru.

1/6 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

- Izdvojio bih Gaštarova jer mu je ovo bio prvi poziv za A reprezentaciju. On je malo stidljiv po prirodi, ali ja u to ne verujem na terenu, kada kročiš na travu, moraš da pokažeš da si najbolji. Radimo na njegovom karakteru i samopouzdanju i on to sada pokazuje na terenu. Da bi bio vrhunski igrač, to ti je neophodno. Pravi veliki napredak, korak po korak, i drago mi je što mogu da mu pomognem na ovaj način, jer ako mu pomognemo, on će pomoći timu da pobeđuje, a to je najbitnije - rekao je Rijera.

Iako je tokom reprezentativne pauze imao problema sa odsustvom i stanjem pojedinih igrača, Rijera je zadovoljan načinom na koji je ekipa trenirala. Posebno je pohvalio mlade fudbalere koji su dobili priliku da rade sa prvim timom, a među njima se izdvojio talentovani Andrej Sibinović, defanzivni vezista rođen 2009. godine.

Španski trener odlučio je da mladi fudbaler ubuduće bude stalno uz seniore, kako bi se što pre navikao na profesionalne obaveze i zahteve prvog tima.

- Mimo ovih problema, reprezentativna pauza je protekla odlično. Zadovoljan sam. Kada nemamo takmičarske utakmice za vikend, uvek se brinem kako da motivišem igrače da daju 100 odsto. Kada imate utakmicu za vikend, igrači prirodno daju maksimum tokom nedelje. Ali kada mečeva nema, lako je 'povući ručnu' da se ne bi povredili i sam sam bio igrač i znam taj osećaj.

Moja poruka njima je bila: 'Zaboravite na to što nema utakmice, morate da pripremite svoje telo kao Ferari, a ne kao Fijat.' Volim da im dam taj primer. Sve što radimo, radimo za njihovo dobro i njihovo telo. Baš sam zadovoljan kako su to prihvatili. Trenirali smo kao da imamo utakmice.

- Pohvalio bih svih 10 seniora koji su ostali sa nama, kao i devet mladih igrača koje smo priključili. Video sam kako mladi rade, ko je spreman da pomogne odmah, a ko u budućnosti. Bilo je to sjajno provedeno vreme. Iz tog rada smo izdvojili Sibinovića, koji ostaje sa nama. Odlučio sam da bude stalno uz prvi tim. Želim da uđe u tu rutinu 24 sata dnevno, a ne da se šeta između akademije i prvog tima. Želim da oseti šta znači biti profesionalac, jer ima odlične karakteristike. Jeste mlad i mora još mnogo da uči, ali je najbolji način za to da bude sa nama - objasnio je trener Zvezde.

Rijera je svestan da Crvenu zvezdu u Kragujevcu očekuje težak zadatak. Radnički, koji predvodi Feđa Dudić, opisao je kao ekipu koja odlično reaguje nakon izgubljene lopte i koja protivnicima stvara probleme agresivnim presingom i tranzicijom.

Strateg crveno-belih zato očekuje taktički disciplinovanu utakmicu, u kojoj će njegov tim pokušati da kontroliše ritam i ne dozvoli domaćinu da iskoristi svoje najjače oružje.

- Oni su najbolja ekipa u ligi po reakciji i oduzimanju lopte odmah nakon što je izgube. To je nešto što i ja uvek tražim od svojih ekipa. Trenutno smo im blizu po tome, ali su i dalje bolji od nas. Čim izgube loptu pritiskaju. Takođe, moramo da kontrolišemo njihovu tranziciju. To je fizički veoma jaka ekipa koja mnogo trči.

Moj plan za utakmicu protiv takvih timova je da im ne damo ono što žele. Ne želimo utakmicu punu kontri i tranzicija, želimo kontrolu, želimo da ih nateramo da trče i da to iskoristimo protiv njih i nadam se da ćemo imati dobru utakmicu“, poručio je Rijera.

Španski stručnjak osvrnuo se i na kolegu Feđu Dudića, sa kojim se poznaje još iz perioda dok je vodio Celje, a Dudić predvodio Maribor.

- Mislim da me pobeđuje po energiji! On unosi ogromnu energiju i intenzitet pored klupe. Mislim da sam malo mirniji, iako sam i sam strastven. Igrači to osećaju. Važno je uneti intenzitet kada je ekipi potreban, ali morate znati i kada im je potreban mir. Trener mora da balansira. Znam Dudića još iz Slovenije dok sam vodio Celje, a on Maribor, prva utakmica se završila nerešeno. Nadam se da će sutra rezultat biti drugačiji i u našu korist - rekao je trener Zvezde.

Rijera posetio košarkaše Zvezde

Tokom reprezentativne pauze Rijera je posetio i košarkaše Crvene zvezde, gde se upoznao sa trenerom Ibonom Navarom. Španac je objasnio da je želeo da pruži podršku crveno-belima, a posebno ga je impresionirala atmosfera u dvorani.

- Rekao sam mu da sam morao da dođem kako bih im doneo sreću i pomogao im da ostvare prvu pobedu. Međutim, oni su već pobedili Dubai i bez mene, tako da nije sve samo do sreće. Ipak, volim da pružim podršku kada je to potrebno. Osetio sam da im je bilo potrebno nešto dodatno i želeo sam da budem uz njih.

- Nisam došao samo zato što je trener Španac. Košarka je deo naše porodice i želimo im sve najbolje. Drago mi je što smo bili tamo. Atmosfera je bila neverovatna, zaista sjajna. Košarka se pomalo razlikuje od fudbala, jer se igra u zatvorenom, pa publiku osećate mnogo neposrednije. Uz to, košarka je veoma intenzivna. Bilo je to sjajno iskustvo i sigurno neće biti poslednji put da odem na takvu utakmicu - zaključio je Rijera.

Crvena zvezda će tako u Kragujevcu pokušati da dođe do novog trijumfa uprkos kadrovskim problemima, dok će Radnički tražiti priliku da pred svojim navijačima iskoristi prednost domaćeg terena. Duel je zakazan za subotu od 19 časova.

BONUS VIDEO: