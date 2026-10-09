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Ekipa sa "Enfilda" dočekuje lidera Premijer lige posle četiri pobede u poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima.

Liverpul je pre reprezentativne pauze savladao Bornmut sa 1:0, a sada ga očekuje jedan od najtežih ispita u dosadašnjem delu sezone.

1/7 Vidi galeriju Fudbaleri Liverpula Foto: Peter Byrne / PA Images / Profimedia, DARREN STAPLES / AFP / Profimedia, JUSTIN TALLIS / AFP / Profimedia

Ipak, Iraola neće moći da računa na dvojicu važnih igrača. Isak ima povredu butine, dok Gakpo ima problem sa skočnim zglobom.

"Isak i Gakpo neće igrati, nažalost nisu spremni. Povrede su zadobili tokom reprezentativne pauze. Uvek se nadate da vas lekar neće pozvati, ali ovog puta nismo imali sreće. Neće biti u sastavu", rekao je Iraola.

Trener Liverpula objasnio je da Gakpo mora da se izbori sa bolom u skočnom zglobu, nakon, kako je naveo, oštrog starta.

"Gakpo ima povredu skočnog zgloba i mora da se izbori sa bolom. Mislim da je u pitanju bio loš start. Radi na oporavku, ali neće biti spreman za nedelju", dodao je Iraola.

Kada je reč o Isaku, problem je povreda butine. Ipak, trener Liverpula naglasio je da se ne očekuje da bilo koja od ovih povreda bude dugoročna, iako nijedan od dvojice fudbalera neće biti na raspolaganju za predstojeći derbi.

Njihovo odsustvo moglo bi da otvori prostor za Luisa Kumasa, u kojeg stručni štab ima poverenja.

"Kumas ima naše poverenje. Nije veliko iznenađenje, igrač je pokazao da je spreman. Imamo i druge fudbalere koji mogu da pokriju te pozicije, tako da ćemo doneti odluku", istakao je Iraola.

Dobre vesti za Liverpul odnose se na Žeremija Žakea, za kojeg je trener potvrdio da je spreman za predstojeći duel.

Liverpul bi pobedom mogao da se približi vrhu tabele i dodatno popravi plasman, dok Mančester siti na Enfild stiže kao lider Premijer lige. Duel će privući posebnu pažnju i zbog tenzija koje su pratile aktuelni slučaj protiv kluba sa "Etihada".

Utakmica je na programu u nedelju od 17.30 časova.