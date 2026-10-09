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Nezavisna komisija utvrdila je da je Siti počinio gotovo sve od više od 115 prekršaja koji su mu stavljeni na teret, uključujući i veštačko uvećavanje prihoda za više od milijardu dolara kako bi lakše dovodio neke od najvećih fudbalskih zvezda.

Klub, koji je u vlasništvu investitora iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, negirao je optužbe i uložio žalbu na presudu.

"Potpuno verujem klubu sada, u budućnosti i uvek. Razlog zbog kojeg sam došao ovde jeste to što imam stopostotno poverenje u vlasnika, izvršnog direktora, sportskog direktora i celokupnu organizaciju. Nemam nikakve sumnje u njih", rekao je Mareska na konferenciji za medije uoči nedeljnog gostovanja Liverpulu u Premijer ligi.

Na pitanje da li je presuda narušila uspehe Sitija tokom više od decenije dominacije engleskim fudbalom, Mareska je odgovorio odrično.

"Apsolutno ne", poručio je italijanski stručnjak, dodajući da bi prihvatio posao u Sitiju čak i da je presuda bila objavljena pre njegovog dolaska.

Mareska je angažovan na kraju prošle sezone, nakon što je Pep Gvardiola napustio klupu posle deset godina i brojnih osvojenih trofeja. Italijan je prethodno bio Gvardiolin pomoćnik tokom sezone 2022/23, kada je Siti osvojio tri trofeja.

"Poznajem organizaciju odranije i znam koliko ozbiljno rade. Znam da rade prave stvari. Verujem klubu jer verujem ljudima, i to je jedan od razloga zbog kojih sam došao. Ne postoji drugi klub na svetu u kojem bih želeo da budem, tako da sam veoma srećan ovde", naveo je Mareska.

On je istakao da je sada najvažnije da ekipa ostane usredsređena na teren i predstojeće obaveze.

"Potpuno razumemo ozbiljnost situacije, kao i igrači. Ipak, naša dužnost i posao su da pokušamo da kontrolišemo pritisak i sve što se dešava oko nas. Možemo da kontrolišemo samo ono što se događa na terenu, zato smo usredsređeni na to", zaključio je Mareska.

(Beta)