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Kompanija sa sedištem u Teksasu preuzela je Everton u decembru 2024. godine, čime je okončana osmogodišnja vladavina prethodnog vlasnika Farhada Moširija.

"Razmatraćemo isključivo interesovanje strana za koje čvrsto verujemo da bi bile pravi čuvari kluba, sposobni da ga vode napred i nadograde dosadašnji napredak", navedeno je u saopštenju Evertona.

U saopštenju je potvrđeno da jedna od opcija podrazumeva i "potencijalnu prodaju kontrolnog udela" u klubu, devetostrukom šampionu Engleske i jednom od osnivača Premijer lige.

Dolazak Fridkin grupe okončao je dugogodišnju neizvesnost oko vlasništva nad klubom, nakon što je propao pokušaj preuzimanja američke investicione kompanije "777 Partners".

"Kada je Fridkin grupa preuzela brigu o Evertonu, klub se suočavao sa značajnom finansijskom neizvesnošću i problemima na terenu i van njega. Neposredni prioritet bio je da se obezbede stabilnost, ulaganja i podrška neophodni za sigurnu budućnost kluba, uključujući završetak dugo najavljivanog stadiona", navodi se u saopštenju.

Iz kompanije su poručili da je, nakon što su postavljeni temelji za stabilnije poslovanje, došlo vreme da se razmotri naredna faza razvoja kluba.

Fridkin grupa poseduje kompanije iz različitih sektora, uključujući automobilsku industriju, zabavu, hotelijerstvo i sport, a u njenom vlasništvu je i italijanski fudbalski klub Roma.

Everton je jedan od najstarijih engleskih klubova, a nova razmatranja o vlasničkoj strukturi ponovo otvaraju pitanje njegove dugoročne budućnosti.

(Beta)