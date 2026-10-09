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Fudbalska reprezentacija Srbije utakmicu Lige nacija protiv Nemačke, koja je na programu 13. novembra na domaćem terenu, odigraće uz ograničeno prisustvo publikem, u skladu sa kaznom koju je izrekla UEFA.

Zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja navijača na utakmicama protiv Grčke i Holandije, Fudbalski savez Srbije kažnjen je jednom utakmicom bez publike i novčanom kaznom. Ipak, na tribinama će moći da budu deca, kao i oko 2.000 gostujućih navijača Nemačke.

1/10 Vidi galeriju Fudbalska reprezentacija Srbije, trening pred meč protiv Meksika Foto: Fss

Ukupna kazna za pomenute susrete iznosi 129.500 evra, uključujući i sankcije zbog incidenata na gostovanju Holandiji.

Navijači koji su već kupili ulaznice za meč protiv Nemačke moći će da zatraže povraćaj novca ili da kupljene ulaznice iskoriste za besplatan ulaz na sve domaće utakmice Srbije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. godine.

FSS će naknadno objaviti detalje o refundaciji i organizaciji dolaska dece, a istovremeno je uputio apel navijačima da reprezentaciju podržavaju odgovorno i bez incidenata koji mogu da dovedu do novih kazni.

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