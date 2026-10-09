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Vasilije Kostov, jedan od najtalentovanijih fudbalera Crvene zvezde, dobio je veliko priznanje, pošto se prema procenama specijalizovanog portala "Transfermarkt" nalazi među deset najvrednijih fudbalera na svetu mlađih od 18 godina.

Mladi vezista crveno-belih procenjen je na čak 25.000.000 evra, čime se našao u društvu velikih talenata koji nastupaju za neke od najpoznatijih evropskih klubova, poput Bajerna, Arsenala i Liverpula.

1/12 Vidi galeriju Vasilije Kostov Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Na vrhu liste nalazi se Lenart Karl iz Bajerna, čija se vrednost procenjuje na 60 miliona evra. Iza njega su Maks Dauman iz Arsenala i Rio Ngumoa iz Liverpula, obojica procenjeni na 50 miliona evra.

Kostov se sa procenjenom vrednošću od 25 miliona evra nalazi na deobi osmog mesta, zajedno sa još nekolicinom mladih fudbalera. Ovo priznanje predstavlja potvrdu njegovog potencijala i pokazuje koliko se ceni na međunarodnom tržištu.

Posebno je zanimljivo što je Kostov ostao na Marakani i nakon letnjeg prelaznog roka. Iako su se pojavljivale spekulacije o mogućem obeštećenju od 20 miliona evra, do transfera nije došlo, pa ostaje da se vidi kakve će ponude stići u budućnosti.

Dobre partije u evropskim takmičenjima mogle bi dodatno da utiču na njegovu tržišnu vrednost i interesovanje inostranih klubova. Crvena zvezda tako u svojim redovima ima mladog igrača čiji se potencijal već procenjuje na iznos od 25 miliona evra.

NAJVREDNIJI FUDBALERI MLAĐI OD 18 GODINA:

Lenart Karl (Bajern Minhen) - 60.000.000 evra

Maks Dauman (Arsenal) -- 50.000.000 evra

Rio Ngumoa (Liverpul) - 50.000.000 evra

Ibrahim Mbaje (Aston Vila) - 50.000.000 evra

Onest Ahanor (Kristal Palas) - 40.000.000 evra

Konstantinos Karecas (Borusija Dortmund) - 35.000.000 evra

Nejtan De Ket (Hofenhajm) - 27.000.000 evra

Hilberto Mora (Tihuana) - 25.000.000 evra

Oskar Pjetuševski (Porto) - 25.000.000 evra

Vasilije Kostov (Crvena zvezda) - 25.000.000 evra

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